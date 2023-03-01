Возрастное ограничение 18+
В 2023 году планируется переселить из аварийного жилья почти 6 тысяч свердловчан
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в 2023 году планируется расселить из аварийного жилья почти шесть тысяч человек. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.
Как сообщил замгубернатора Сергей Швиндт, за время действия региональной программы с 2019 года расселено из аварийного жилья 15,7 тысячи человек, что на 60% больше запланированного. Расселяемая площадь составила 247 тысяч квадратных метров. Это на 40% больше плана.
В программе по расселению участвуют 59 муниципалитетов. Наибольшие объемы аварийного жилья наблюдаются в Северном управленческом округе. Основные способы реализации программы – приобретение жилья у застройщика в строящемся доме и предоставление компенсации собственникам за изымаемое имущество.
В прошлом году благодаря региональной программе в 14 муниципалитетах построили 16 многоквартирных домов общей площадью 35 тысяч «квадратов». В 2023 году продолжается строительство 15 домов в 13 муниципалитетах. Также идет подготовка к строительству четырех домов в Невьянске, Нижних Сергах, Серове и Березовском.
«По итогам предыдущих лет мы превысили плановые показатели как по площади расселяемого аварийного жилья, так и по численности граждан, которые смогли улучшить условия проживания. В этом году мы рассчитываем переселить почти шесть тысяч человек», – говорит губернатор.
Как сообщил замгубернатора Сергей Швиндт, за время действия региональной программы с 2019 года расселено из аварийного жилья 15,7 тысячи человек, что на 60% больше запланированного. Расселяемая площадь составила 247 тысяч квадратных метров. Это на 40% больше плана.
В программе по расселению участвуют 59 муниципалитетов. Наибольшие объемы аварийного жилья наблюдаются в Северном управленческом округе. Основные способы реализации программы – приобретение жилья у застройщика в строящемся доме и предоставление компенсации собственникам за изымаемое имущество.
В прошлом году благодаря региональной программе в 14 муниципалитетах построили 16 многоквартирных домов общей площадью 35 тысяч «квадратов». В 2023 году продолжается строительство 15 домов в 13 муниципалитетах. Также идет подготовка к строительству четырех домов в Невьянске, Нижних Сергах, Серове и Березовском.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге увеличится количество детских лагерей
01 марта 2023
01 марта 2023
Суды за год оштрафовали свердловчан на 83,5 миллиона рублей
28 февраля 2023
28 февраля 2023