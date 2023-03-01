В 2023 году планируется переселить из аварийного жилья почти 6 тысяч свердловчан

«По итогам предыдущих лет мы превысили плановые показатели как по площади расселяемого аварийного жилья, так и по численности граждан, которые смогли улучшить условия проживания. В этом году мы рассчитываем переселить почти шесть тысяч человек», – говорит губернатор.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в 2023 году планируется расселить из аварийного жилья почти шесть тысяч человек. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.Как сообщил замгубернатора Сергей Швиндт, за время действия региональной программы с 2019 года расселено из аварийного жилья 15,7 тысячи человек, что на 60% больше запланированного. Расселяемая площадь составила 247 тысяч квадратных метров. Это на 40% больше плана.В программе по расселению участвуют 59 муниципалитетов. Наибольшие объемы аварийного жилья наблюдаются в Северном управленческом округе. Основные способы реализации программы – приобретение жилья у застройщика в строящемся доме и предоставление компенсации собственникам за изымаемое имущество.В прошлом году благодаря региональной программе в 14 муниципалитетах построили 16 многоквартирных домов общей площадью 35 тысяч «квадратов». В 2023 году продолжается строительство 15 домов в 13 муниципалитетах. Также идет подготовка к строительству четырех домов в Невьянске, Нижних Сергах, Серове и Березовском.