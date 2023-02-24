Метрополитен Екатеринбурга принял участие в музыкальном фестивале

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге стартовал фестиваль классической музыки «Bach-Fest». Проводится он уже в 12-й раз, но ещё никогда его начало не было настолько оригинальным — первые фестивальные мелодии прозвучали... под землёй.Первым событием XII-го Фестиваля баховской музыки «Bach-Fest» в Екатеринбурге стал небольшой органный концерт на станции метро «Площадь 1905 года». Специально ради этого под землю спустили... нет, не основной орган Свердловской филармонии, а его современного цифрового «собрата». На нём для ценителей классической музыки и просто случайно оказавшихся в тот момент граждан сыграл произведения Баха музыкант Тарас Багинец, основатель и худрук фестиваля.Нынешний «Bach-Fest» посвящён 300-летию Екатеринбурга и 50-летию органа Свердловской филармонии. Помимо «подземной» церемонии открытия в первый день фестиваля в Большом зае филармонии состоялся концерт, на котором прозвучали духовные кантаты Иоганна Себастьяна Баха, ранее в уральской столице «живьём» не исполнявшиеся. В дальнейшие фестивальные дни запланированы «органная дуэль» Ивана Царёва и Владимира Королевского, концерт баховских токкат и другие мероприятия. Закончится фестиваль «Bach-Fest» 21-го марта... концертом музыки Вивальди.