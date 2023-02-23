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Попугай, ленивец и черепаха борются за звание «Зоомисс» в Екатеринбурге
Общество
Фото: ВК-группа Екатеринбургского зоопарка / vk.com/zooekb
Не успели в Екатеринбургском зоопарке поздравить со званием «Зоомистер-2023» каракала Хьюго (кстати, совсем недавно присоединившегося к числу обитателей местного зверинца), как подоспел новый конкурс. К Международному женскому дню в зоопарке традиционно решили выбрать самую красивую самочку.
В этом году на звание «Зоомисс – 2023» претендуют четыре красотки. Это птичка Петруша из вида розовых какаду, бахромчатая черепаха Хелена, двупалый ленивец Ляля и большеухая Ария «модели» фенек (она, кстати, как и Хьюго, прибыла в Екатеринбург в конце прошлого года). Каждая из конкурсанток может похвастать не только эффектным внешним видом, но и личными характеристиками. Так, Ляля ― заботливая и любящая мать, а Петруша любит «повоевать» с соседями по клетке. Хелена встречает посетителей зоопарка широкой улыбкой, а Ария ведёт ночной образ жизни и старается держать свою клетку в чистоте.
Голосование за «самую-самую» стартовало сегодня, а результаты его будут объявлены накануне женского праздника в павильоне «Южный». Оставить свой голос за одну из конкуренток можно, например, в ВК-группе Екатеринбургского зоопарка.
Конкурс «Зоомисс» проводится Екатеринбургским зоопарком уже не первый год. Это начинание понравилось уральцам и каждый раз вызывает большое внимание у любителей живой природы. В прошлом году звание «Зоомисс» по результатам голосования получила пума Юта.
В этом году на звание «Зоомисс – 2023» претендуют четыре красотки. Это птичка Петруша из вида розовых какаду, бахромчатая черепаха Хелена, двупалый ленивец Ляля и большеухая Ария «модели» фенек (она, кстати, как и Хьюго, прибыла в Екатеринбург в конце прошлого года). Каждая из конкурсанток может похвастать не только эффектным внешним видом, но и личными характеристиками. Так, Ляля ― заботливая и любящая мать, а Петруша любит «повоевать» с соседями по клетке. Хелена встречает посетителей зоопарка широкой улыбкой, а Ария ведёт ночной образ жизни и старается держать свою клетку в чистоте.
Голосование за «самую-самую» стартовало сегодня, а результаты его будут объявлены накануне женского праздника в павильоне «Южный». Оставить свой голос за одну из конкуренток можно, например, в ВК-группе Екатеринбургского зоопарка.
Конкурс «Зоомисс» проводится Екатеринбургским зоопарком уже не первый год. Это начинание понравилось уральцам и каждый раз вызывает большое внимание у любителей живой природы. В прошлом году звание «Зоомисс» по результатам голосования получила пума Юта.
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