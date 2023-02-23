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Завтра в Ельцин Центре поговорят о Толкине в последний раз
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Подошёл к концу цикл лекций о британском писателе Джоне Толкине. Вечером четверга, 2-го марта, его поклонников приглашают в Ельцин Центр на завершающую лекцию, которая будет посвящена географии Средиземья.
Мир «Властелина колец» и его ответвлений был проработан Толкином настолько подробно, что изучать его оказалось возможным хоть с точки зрения физики, хоть как псевдо-исторический труд (с отсылками к истории реальной), хоть в плане географии. Именно география книг Толкина стала темой лекции кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института научной информации по общественным наукам РАН Михаила Минца. Он расскажет, каким описывал Средиземье писатель, а каким оно виделось авторам иллюстраций к серии его книг о хоббитах. Вместе со слушателями лектор попытается понять, какими географическими знаниями обладали персонажи этих книг и как применяли их во время своих путешествий
Лекция «География и картография Средиземья» завершит цикл «Толкин: незаконченный миф», который был запущен в Ельцин Центре куратором, кандидатом филологических наук Марией Штейнман. Начало лекции в 19:00. Вход на неё свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте Ельцин Центра.
Мир «Властелина колец» и его ответвлений был проработан Толкином настолько подробно, что изучать его оказалось возможным хоть с точки зрения физики, хоть как псевдо-исторический труд (с отсылками к истории реальной), хоть в плане географии. Именно география книг Толкина стала темой лекции кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института научной информации по общественным наукам РАН Михаила Минца. Он расскажет, каким описывал Средиземье писатель, а каким оно виделось авторам иллюстраций к серии его книг о хоббитах. Вместе со слушателями лектор попытается понять, какими географическими знаниями обладали персонажи этих книг и как применяли их во время своих путешествий
Лекция «География и картография Средиземья» завершит цикл «Толкин: незаконченный миф», который был запущен в Ельцин Центре куратором, кандидатом филологических наук Марией Штейнман. Начало лекции в 19:00. Вход на неё свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте Ельцин Центра.
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