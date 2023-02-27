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Свердловчане в 2022 году задолжали кредиторам более 20 миллиардов рублей

14.53 Среда, 1 марта 2023
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В 2022 году жители Свердловской области задолжали кредиторам более 20 миллиардов рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе облсуда.

Споры о взыскании денег по договорам займа и кредитным договорам лидируют в рейтинге гражданских дел, рассмотренных судами области в прошлом году. По сравнению с 2021 годом количество таких дел увеличилось на четверть и составило 420 тысяч.

Суды удовлетворили исковые требования кредиторов на сумму более 20 миллиардов 928 миллионов рублей. Сумма, подлежащая взысканию, уменьшилась на пять миллиардов рублей, если сравнивать с 2021 годом.

Кроме того, в прошлом году районные и городские суды, а также мировые судьи взыскали более 8 миллиардов 228 миллионов рублей по спорам о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, включая плату за капремонт.

Отмечается тенденция к уменьшению: в 2021 году суды удовлетворили исковые требования о взыскании долгов по коммунальным платежам на сумму более 9,5 миллиардов рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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