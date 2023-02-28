Екатеринбург станет одним из городов проведения Летних игр паралимпийцев

«Если раньше на соревнования приезжало по 20-30 человек, то сейчас у нас только на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно‑двигательного аппарата 600-700 человек, по плаванию – 400-500 человек. Многие города просто не готовы принять такое количество колясочников и достойно разместить. Будем проводить в одном городе, в разных городах… с ключевыми городами определились – это Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург. Параллельно готовим и зимние игры паралимпийцев», – сказал Павел Рожков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбург станет одним из городов России, где в 2023 году будут проводиться Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Об этом на спортивном форуме в Москве сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.Спортсмены будут соревноваться по 22 видам спорта, которые входят в программу Паралимпийских игр.Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт напомнил, что в регионе регулярно проходят крупнейшие российские и международные соревнования. Также в области работает уникальный центр адаптивного спорта «Родник». По итогам 2022 года он стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Лучшая организация адаптивного спорта».В «Роднике» спортсменов готовят по адаптивным видам спорта: спорту глухих, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту слепых и спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.