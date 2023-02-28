Возрастное ограничение 18+

Трамваи перевезли по маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма полмиллиона пассажиров

12.54 Среда, 1 марта 2023
Общество
Фото: пресс-служба «Верхнепышминского трамвая»
Низкопольные трамваи «Львенок» за полгода перевезли по маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма около 550 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе «Верхнепышминского трамвая».

Первый в России междугородний трамвайный маршрут запустили 31 августа прошлого года. За шесть месяцев новые трамваи перевезли около 550 тысяч пассажиров. Зимой пассажиропоток составил 245 тысяч человек. Большую часть поездок пассажиры оплачивали банковской картой (85,3%). Еще 5,9% поездок оплачены «Е-Картой».


Фото: пресс-служба «Верхнепышминского трамвая»


«Вот уже полгода современные трамваи помогают жителям Екатеринбурга и Верхней Пышмы быстро и с комфортом перемещаться между городами. Мы рады, что пассажиры оценили удобство трамвая и его преимущество перед личным транспортом, ведь в пиковые часы он легко преодолевает пробки на дорогах по выделенной линии», – отметил гендиректор «Верхнепышминского трамвая» Максим Коготков.


Трамваи «Львенок» оборудованы валидаторами, USB-розетками, системой климат-контроля и медиапанелями. Для маломобильных пассажиров есть откидная аппарель и кнопка вызова водителя.

Также на трамвайном маршруте №333 работает аудиогид, который знакомит пассажиров с историей Екатеринбурга и Верхней Пышмы, местными достопримечательностями и современными креативными командами. Аудиогид доступен для бесплатного прослушивания на платформе izi.TRAVEL.


Фото: пресс-служба «Верхнепышминского трамвая»


В Верхней Пышме сейчас продолжается строительство трамвайного депо площадью около 2,5 км2. В комплексе будут размещены технические и административно-бытовые помещения. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал этого года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На Режевском тракте произошли две аварии с рейсовыми автобусами
28 февраля 2023
В Свердловской области осудят виновника ДТП, в котором погиб ребенок
21 февраля 2023
Дети из посёлка Чащино под Нижним Тагилом остались без школьного автобуса
20 февраля 2023
Верхотурью направили деньги на покупку автобусов, которые будут встречать пассажиров «Ласточек»
27 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:28 Дмитрий Медведев посетит Белоярскую атомную электростанцию
14:53 Свердловчане в 2022 году задолжали кредиторам более 20 миллиардов рублей
14:24 В квартире жилого дома в Екатеринбурге обрушился потолок
13:55 Екатеринбург станет одним из городов проведения Летних игр паралимпийцев
13:22 Екатеринбуржцы выбрали лучшую елку для ледового городка на площади 1905 года
12:54 Трамваи перевезли по маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма полмиллиона пассажиров
12:21 Свердловчанка заплатит 150 тысяч рублей за нападение ее собаки на соседку
12:03 Суд обязал отремонтировать инфекционное отделение больницы в Талице
11:51 С главного редактора «Вечерних ведомостей» хотят повторно списать 100-тысячный штраф, который он давно оплатил
11:25 Свердловский губернатор утвердил изменение схемы выборов в гордуму Екатеринбурга
10:56 Огнеборцы спасли четырех человек из горящей пятиэтажки в Верхней Салде
10:27 В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка
09:52 В Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт
09:24 На лыжной базе в Тугулыме произошел пожар
21:12 Проблема обновления троллейбусного парка в Екатеринбурге заволновала даже детей
20:31 РПЦ подозревают в намерении застроить часть Железнодорожного лесопарка
19:49 Дорожники в Нижнем Тагиле «не замечают» люки канализационных колодцев
19:09 В ДТП на трассе Екатеринбург – Курган погибли два человека
18:34 В Екатеринбурге пытаются поставить диагноз щенку, который чувствует постоянную боль
17:51 Суды за год оштрафовали свердловчан на 83,5 миллиона рублей
17:26 С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли более 9 тысяч тонн снега
16:52 Екатеринбургские конькобежцы стали серебряными призерами Кубка России
16:27 Международные соревнования пройдут на трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле
15:55 С мировой цветочной биржи привезли в Екатеринбург 233 тонны цветов
15:14 Дмитрий Медведев прилетит в Свердловскую область 2 марта
14:59 Подростки совершили в 2022 году в Екатеринбурге 412 преступлений
Все новости Свердловской области
14:59 В Петропавловске-Камчатском найдено расчлененное тело сотрудника суда
14:10 В Греции объявлен трехдневный траур после железнодорожной катастрофы
12:10 В Ленинградской области подростка заподозрили в попытке поджечь военкомат, он задержан
11:08 В Омской области в больнице скончался полицейский, в которого выстрелил коллега
10:32 В ГД внесены поправки об уголовном наказании за «дискредитацию участников специальной военной операции»
10:14 Число погибших в результате столкновения поездов в Греции выросло до 32
17:48 СМИ: под Мурманском разбился вертолёт
17:25 В Тамбове полицейский применил силу к гулявшей с котом школьнице, возбуждено уголовное дело
16:25 Власти подтвердили падение беспилотника в городском округе Коломна
16:00 В Минобороны заявили об атаке беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее
15:16 В Минобороны сообщили о тренировке ПВО в Западной зоне с участием истребителей
14:40 В Белгороде беспилотник залетел в окно квартиры в многоэтажном доме
14:12 СМИ: ограничения на полеты в аэропорт «Пулково» сняты
13:21 Власти Санкт-Петербурга сообщили о задержке рейсов в Пулково до 12 часов
13:03 «112»: воздушное пространство над Пулково закрыто в радиусе 200 км
12:43 Власти Адыгеи подтвердили падение летательного аппарата в поселке Новом
12:25 МЧС: сообщения о воздушной тревоге в регионах РФ являются ложными
11:59 В Туапсе ночью произошел пожар на территории нефтебазы
11:17 В Омской области полицейский выстрелил в коллегу из табельного оружия
18:30 Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
18:05 На Ямале к жителям вахтового поселка вышел годовалый белый медведь
17:17 В Англии повысили возраст вступления в брак
15:52 В Уфе будут судить пятерых экс-полицейских, их подозревают в подбрасывании наркотиков
15:01 Глава Ейского района Бублик сообщил о «сверхзвуковом хлопке»
14:16 В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6
13:47 В Ульяновске в жилой пятиэтажке взорвался газ, есть пострадавший
Все новости России и мира
15:28 Дмитрий Медведев посетит Белоярскую атомную электростанцию
14:53 Свердловчане в 2022 году задолжали кредиторам более 20 миллиардов рублей
14:24 В квартире жилого дома в Екатеринбурге обрушился потолок
13:55 Екатеринбург станет одним из городов проведения Летних игр паралимпийцев
13:22 Екатеринбуржцы выбрали лучшую елку для ледового городка на площади 1905 года
13:12 В 2022 году более 70 арбитражных управляющих в Прикамье привлечены к административной ответственности
13:08 Способы утилизации микропластика нашли в Пермском Политехе
12:54 Трамваи перевезли по маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма полмиллиона пассажиров
12:49 «Горьковка» рассказывает пермякам о выдающихся людях
12:21 Свердловчанка заплатит 150 тысяч рублей за нападение ее собаки на соседку
12:03 Суд обязал отремонтировать инфекционное отделение больницы в Талице
11:51 С главного редактора «Вечерних ведомостей» хотят повторно списать 100-тысячный штраф, который он давно оплатил
11:25 Свердловский губернатор утвердил изменение схемы выборов в гордуму Екатеринбурга
10:56 Огнеборцы спасли четырех человек из горящей пятиэтажки в Верхней Салде
10:27 В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка
10:01 Юных талантов приглашают принять участие в конкурсе «Хрустальные звездочки»
09:52 В Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт
09:24 На лыжной базе в Тугулыме произошел пожар
21:12 Проблема обновления троллейбусного парка в Екатеринбурге заволновала даже детей
20:31 РПЦ подозревают в намерении застроить часть Железнодорожного лесопарка
19:49 Дорожники в Нижнем Тагиле «не замечают» люки канализационных колодцев
19:09 В ДТП на трассе Екатеринбург – Курган погибли два человека
18:34 В Екатеринбурге пытаются поставить диагноз щенку, который чувствует постоянную боль
17:51 Суды за год оштрафовали свердловчан на 83,5 миллиона рублей
17:26 С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли более 9 тысяч тонн снега
16:52 Екатеринбургские конькобежцы стали серебряными призерами Кубка России
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK