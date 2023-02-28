Трамваи перевезли по маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма полмиллиона пассажиров

«Вот уже полгода современные трамваи помогают жителям Екатеринбурга и Верхней Пышмы быстро и с комфортом перемещаться между городами. Мы рады, что пассажиры оценили удобство трамвая и его преимущество перед личным транспортом, ведь в пиковые часы он легко преодолевает пробки на дорогах по выделенной линии», – отметил гендиректор «Верхнепышминского трамвая» Максим Коготков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Низкопольные трамваи «Львенок» за полгода перевезли по маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма около 550 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе «Верхнепышминского трамвая».Первый в России междугородний трамвайный маршрут запустили 31 августа прошлого года. За шесть месяцев новые трамваи перевезли около 550 тысяч пассажиров. Зимой пассажиропоток составил 245 тысяч человек. Большую часть поездок пассажиры оплачивали банковской картой (85,3%). Еще 5,9% поездок оплачены «Е-Картой».Трамваи «Львенок» оборудованы валидаторами, USB-розетками, системой климат-контроля и медиапанелями. Для маломобильных пассажиров есть откидная аппарель и кнопка вызова водителя.Также на трамвайном маршруте №333 работает аудиогид, который знакомит пассажиров с историей Екатеринбурга и Верхней Пышмы, местными достопримечательностями и современными креативными командами. Аудиогид доступен для бесплатного прослушивания на платформе izi.TRAVEL.В Верхней Пышме сейчас продолжается строительство трамвайного депо площадью около 2,5 км2. В комплексе будут размещены технические и административно-бытовые помещения. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал этого года.