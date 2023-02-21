Возрастное ограничение 18+

РПЦ подозревают в намерении застроить часть Железнодорожного лесопарка

20.31 Вторник, 28 февраля 2023
Общество
Фото: ВК-группа Благотворительного фонда Мемориал Романовых / vk.com/memorialromanovykh
Три дня подряд — с 24-го по 26-ое февраля — в Екатеринбурге проходил сбор подписей в защиту Железнодорожного лесного парка. Над этой «особо охраняемой» природной территорией нависла угроза застройки.

Тревогу, причём, не первый уже месяц, бьёт Благотворительный фонд «Мемориал Романовых». Его директор Илья Коровин считает, что Русская православная церковь облюбовала территорию Поросёнкова лога, в котором в начале 90-х годов были найдены останки членов царской семьи. Лог этот (где и располагается Мемориал Романовых) является частью особо охраняемой природной территории, Железнодорожного лесного парка Екатеринбурга. Представители РПЦ хотят вывести большой участок леса из под охранного статуса и «пристроить» к Мемориалу объекты религиозного значения. Желание это возрастёт, если церковники наконец-то признают подлинность найденных в Поросёнковом логу останков. Произойти это должно на ближайшем Архиерейском соборе, который собирались провести ещё в мае прошлого год, но перенесли на неопределённый срок.

Сегодня фонд «Мемориал Романовых» напомнил, что 13 лет назад РПЦ уже уличали в попытках лишить часть Железнодорожного лесопарка охранного статуса. Вместо деревьев и лужаек планировали устроить православное кладбище и построить на нём большой храм. Тогда эти планы осуществить не удалось, но полностью от них в РПЦ не отказались.

Вчера, 27-го февраля, благотворительный фонд «Мемориал Романовых» собирал пресс-конференцию исключительно по этому поводу. Представители фонда считают, что Мемориал и территория вокруг него должны остаться в таком же состоянии и виде, «в которых дошли до настоящего времени, практически без изменений с тех страшных событий 1918-го года».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Директор ЦПКиО пообещал вернуть колесо обозрения в уралмашевский парк
21 февраля 2023
По случаю Масленицы до парка Маяковского пустят бесплатные автобусы
24 февраля 2023
В Калиновском лесопарке Екатеринбурга планируют построить иглу
20 февраля 2023
Екатеринбургскую «Призму» значительно укоротят
20 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:12 Проблема обновления троллейбусного автопарка в Екатеринбурге заволновала даже детей
20:31 РПЦ подозревают в намерении застроить часть Железнодорожного лесопарка
19:49 Дорожники в Нижнем Тагиле «не замечают» люки канализационных колодцев
19:09 В ДТП на трассе Екатеринбург – Курган погибли два человека
18:34 В Екатеринбурге пытаются поставить диагноз щенку, который чувствует постоянную боль
17:51 Суды за год оштрафовали свердловчан на 83,5 миллиона рублей
17:26 С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли более 9 тысяч тонн снега
16:52 Екатеринбургские конькобежцы стали серебряными призерами Кубка России
16:27 Международные соревнования пройдут на трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле
15:55 С мировой цветочной биржи привезли в Екатеринбург 233 тонны цветов
15:14 Дмитрий Медведев прилетит в Свердловскую область 2 марта
14:59 Подростки совершили в 2022 году в Екатеринбурге 412 преступлений
14:23 В Каменске-Уральском в суд передано уголовное дело о грабеже труженицы тыла
13:55 В Екатеринбурге готовятся к приезду Дмитрия Медведева
13:24 Жительницу Екатеринбурга осудят за поджог знакомого
12:53 В МЧС назвали фейком сообщения о воздушной тревоге в Свердловской области
12:25 За год в Свердловской области бесплатно стерилизовали более 300 животных
11:54 В Свердловской области на 27% снизилась заболеваемость ОРВИ
11:22 На Режевском тракте произошли две аварии с рейсовыми автобусами
10:58 За сутки в Свердловской области выпало до 10 сантиметров снега
10:23 В ДТП в Свердловской области погиб человек, еще двое получили травмы
09:51 В Екатеринбурге перекроют улицу Рощинскую
09:26 На Кольцовском тракте пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал его внук
09:00 Поставка свердловской древесины в Узбекистан сорвалась из-за жуков-усачей
23:12 ФК «Урал» прошёл «Ростов» в Кубке России и продлил свою беспроигрышную серию
21:16 Житель Ирбита доехал на чужом автомобиле до «уголовки»
Все новости Свердловской области
17:48 СМИ: под Мурманском разбился вертолёт
17:25 В Тамбове полицейский применил силу к гулявшей с котом школьнице, возбуждено уголовное дело
16:25 Власти подтвердили падение беспилотника в городском округе Коломна
16:00 В Минобороны заявили об атаке беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее
15:16 В Минобороны сообщили о тренировке ПВО в Западной зоне с участием истребителей
14:40 В Белгороде беспилотник залетел в окно квартиры в многоэтажном доме
14:12 СМИ: ограничения на полеты в аэропорт «Пулково» сняты
13:21 Власти Санкт-Петербурга сообщили о задержке рейсов в Пулково до 12 часов
13:03 «112»: воздушное пространство над Пулково закрыто в радиусе 200 км
12:43 Власти Адыгеи подтвердили падение летательного аппарата в поселке Новом
12:25 МЧС: сообщения о воздушной тревоге в регионах РФ являются ложными
11:59 В Туапсе ночью произошел пожар на территории нефтебазы
11:17 В Омской области полицейский выстрелил в коллегу из табельного оружия
18:30 Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
18:05 На Ямале к жителям вахтового поселка вышел годовалый белый медведь
17:17 В Англии повысили возраст вступления в брак
15:52 В Уфе будут судить пятерых экс-полицейских, их подозревают в подбрасывании наркотиков
15:01 Глава Ейского района Бублик сообщил о «сверхзвуковом хлопке»
14:16 В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6
13:47 В Ульяновске в жилой пятиэтажке взорвался газ, есть пострадавший
13:02 В России составили рейтинг регионов по уровню безработицы
11:50 В Мексике тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против избирательной реформы
11:05 Белгородского губернатора врачи пока не отпускают из больницы
10:26 Суд в Приморье отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка
17:24 ГД приняла закон, который позволяет ограничивать доступ к официальной статистике
16:55 Во Франции 16-летний ученик зарезал учительницу испанского
Все новости России и мира
21:12 Проблема обновления троллейбусного автопарка в Екатеринбурге заволновала даже детей
20:31 РПЦ подозревают в намерении застроить часть Железнодорожного лесопарка
19:49 Дорожники в Нижнем Тагиле «не замечают» люки канализационных колодцев
19:09 В ДТП на трассе Екатеринбург – Курган погибли два человека
18:34 В Екатеринбурге пытаются поставить диагноз щенку, который чувствует постоянную боль
17:51 Суды за год оштрафовали свердловчан на 83,5 миллиона рублей
17:26 С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли более 9 тысяч тонн снега
16:52 Екатеринбургские конькобежцы стали серебряными призерами Кубка России
16:27 Международные соревнования пройдут на трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле
15:55 С мировой цветочной биржи привезли в Екатеринбург 233 тонны цветов
15:14 Дмитрий Медведев прилетит в Свердловскую область 2 марта
14:59 Подростки совершили в 2022 году в Екатеринбурге 412 преступлений
14:23 В Каменске-Уральском в суд передано уголовное дело о грабеже труженицы тыла
13:55 В Екатеринбурге готовятся к приезду Дмитрия Медведева
13:24 Жительницу Екатеринбурга осудят за поджог знакомого
13:17 Пермский край вошел в число лидеров по количеству оформленных по «гаражной амнистии» земельных участков
13:12 Ученые Пермского Политеха разработали систему откачки трюмных вод
12:53 В МЧС назвали фейком сообщения о воздушной тревоге в Свердловской области
12:25 За год в Свердловской области бесплатно стерилизовали более 300 животных
11:54 В Свердловской области на 27% снизилась заболеваемость ОРВИ
11:22 На Режевском тракте произошли две аварии с рейсовыми автобусами
10:58 За сутки в Свердловской области выпало до 10 сантиметров снега
10:23 В ДТП в Свердловской области погиб человек, еще двое получили травмы
09:52 Судебные приставы помогли пермячке получить компенсацию за падение на скользком тротуаре
09:51 В Екатеринбурге перекроют улицу Рощинскую
09:26 На Кольцовском тракте пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал его внук
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK