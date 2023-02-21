РПЦ подозревают в намерении застроить часть Железнодорожного лесопарка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Три дня подряд — с 24-го по 26-ое февраля — в Екатеринбурге проходил сбор подписей в защиту Железнодорожного лесного парка. Над этой «особо охраняемой» природной территорией нависла угроза застройки.Тревогу, причём, не первый уже месяц, бьёт Благотворительный фонд «Мемориал Романовых». Его директор Илья Коровин считает, что Русская православная церковь облюбовала территорию Поросёнкова лога, в котором в начале 90-х годов были найдены останки членов царской семьи. Лог этот (где и располагается Мемориал Романовых) является частью особо охраняемой природной территории, Железнодорожного лесного парка Екатеринбурга. Представители РПЦ хотят вывести большой участок леса из под охранного статуса и «пристроить» к Мемориалу объекты религиозного значения. Желание это возрастёт, если церковники наконец-то признают подлинность найденных в Поросёнковом логу останков. Произойти это должно на ближайшем Архиерейском соборе, который собирались провести ещё в мае прошлого год, но перенесли на неопределённый срок.Сегодня фонд «Мемориал Романовых» напомнил, что 13 лет назад РПЦ уже уличали в попытках лишить часть Железнодорожного лесопарка охранного статуса. Вместо деревьев и лужаек планировали устроить православное кладбище и построить на нём большой храм. Тогда эти планы осуществить не удалось, но полностью от них в РПЦ не отказались.Вчера, 27-го февраля, благотворительный фонд «Мемориал Романовых» собирал пресс-конференцию исключительно по этому поводу. Представители фонда считают, что Мемориал и территория вокруг него должны остаться в таком же состоянии и виде, «в которых дошли до настоящего времени, практически без изменений с тех страшных событий 1918-го года».