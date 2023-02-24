Дорожники в Нижнем Тагиле «не замечают» люки канализационных колодцев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле невнимательность дорожников привела к тому, что на одном из участков пришлось вскрывать только что отремонтированное дорожное полотно. Иначе работники ООО «Водоканал-НТ» не могли получить доступ к канализационной линии.Казус с закатыванием канализационного люка под асфальт произошёл в Нижнем Тагиле ещё в прошлом году, на Ленинградском проспекте. Представители «Водоканала-НТ» вспомнили о нём сейчас в разговоре с журналистами местного интернет-издания V-Tagile.ru. На ремонт упомянутого проспекта тогда было потрачено 187 миллионов рублей. И дополнительные средства пришлось вкладывать, чтобы «отковыривать» люк, а потом заново латать только что отремонтированную дорогу.По словам специалистов ООО «Водоканал-НТ», случай на Ленинградском проспекте — далеко не единственный. Они частенько сталкиваются с тем, что выезжая на проверку канализационной линии не обнаруживают колодца к ней. Другой проблемой становится мусор в канализационных колодцах после ремонта дорог. «Чтобы не вывозить мусор, строительные организации, проводящие ремонт, скидывают его в ближайший колодец», — пояснили в компании.Понятное дело, что и закатывание люков под асфальт происходит в силу того же желания дорожников сэкономить и сдать объект досрочно. Ведь для того, чтобы оставить доступ к люку, необходимо согласовывать работу со сторонними организациями, в чьём ведомстве находится колодец, и горловины люков поднимать на один горизонт с дорогой. Но такая «экономия» приводит только к дополнительным затратам и появлению «заплат» на отремонтированных дорогах.