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Поставка свердловской древесины в Узбекистан сорвалась из-за жуков-усачей
Общество
Сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора оставили вывоз пораженной насекомыми-вредителями древесины за границы региона.
В партии обрезного пиломатериала хвойных деревьев в двести кубометров сотрудник референтного центра нашел жука-вредителя – малого черного елового усача. Также в партии на 40 кубометров нашли большого черного елового усача. Обе партии древесины планировалось направить в Узбекистан. Теперь эти экспортные материалы придется сначала обеззаразить.
Жуки черные усачи – представители рода Monochamus, в который входят большой черный еловый усач, малый черный еловый усач, а также черный сосновый усач.
Они являются техническими вредителями древесины, наносят повреждения лесоматериалам хвойных деревьев – в ходе заготовки древесины, хранения, переработки и перевозки.
Усачи также являются переносчиками червя-паразита, способного вызвать массовую гибель деревьев в лесах – сосновой стволовой нематоды.
Самый существенный вред усачи причиняют лесу, когда активно размножаются на гарях, на складах древесины и в местах заготовок.
В партии обрезного пиломатериала хвойных деревьев в двести кубометров сотрудник референтного центра нашел жука-вредителя – малого черного елового усача. Также в партии на 40 кубометров нашли большого черного елового усача. Обе партии древесины планировалось направить в Узбекистан. Теперь эти экспортные материалы придется сначала обеззаразить.
Жуки черные усачи – представители рода Monochamus, в который входят большой черный еловый усач, малый черный еловый усач, а также черный сосновый усач.
Они являются техническими вредителями древесины, наносят повреждения лесоматериалам хвойных деревьев – в ходе заготовки древесины, хранения, переработки и перевозки.
Усачи также являются переносчиками червя-паразита, способного вызвать массовую гибель деревьев в лесах – сосновой стволовой нематоды.
Самый существенный вред усачи причиняют лесу, когда активно размножаются на гарях, на складах древесины и в местах заготовок.
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