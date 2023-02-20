Поставка свердловской древесины в Узбекистан сорвалась из-за жуков-усачей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора оставили вывоз пораженной насекомыми-вредителями древесины за границы региона.В партии обрезного пиломатериала хвойных деревьев в двести кубометров сотрудник референтного центра нашел жука-вредителя – малого черного елового усача. Также в партии на 40 кубометров нашли большого черного елового усача. Обе партии древесины планировалось направить в Узбекистан. Теперь эти экспортные материалы придется сначала обеззаразить.Жуки черные усачи – представители рода Monochamus, в который входят большой черный еловый усач, малый черный еловый усач, а также черный сосновый усач.Они являются техническими вредителями древесины, наносят повреждения лесоматериалам хвойных деревьев – в ходе заготовки древесины, хранения, переработки и перевозки.Усачи также являются переносчиками червя-паразита, способного вызвать массовую гибель деревьев в лесах – сосновой стволовой нематоды.Самый существенный вред усачи причиняют лесу, когда активно размножаются на гарях, на складах древесины и в местах заготовок.