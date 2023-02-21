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Екатеринбургские конькобежцы стали серебряными призерами Кубка России
Общество
Фото предоставлено МБУ СШ «Юность»
Воспитанники екатеринбургской школы «Юность» стали призерами финала Кубка России по конькобежному спорту.
Соревнования прошли в Конькобежном центре «Коломна». В состязаниях участвовали более 80 спортсменов из 17 регионов страны.
Екатеринбурженка Екатерина Кошелева завоевала серебро на дистанции 3 километра и бронзу – на дистанции 1,5 километра.
Также призером Кубка России стал Владимир Семирунний. Он занял третье место на дистанции 5 километров и второе место в командном забеге на восемь кругов совместно с воспитанниками «Юности» Георгием Чемякиным и Германом Грачевым.
Соревнования прошли в Конькобежном центре «Коломна». В состязаниях участвовали более 80 спортсменов из 17 регионов страны.
Екатеринбурженка Екатерина Кошелева завоевала серебро на дистанции 3 километра и бронзу – на дистанции 1,5 километра.
Также призером Кубка России стал Владимир Семирунний. Он занял третье место на дистанции 5 километров и второе место в командном забеге на восемь кругов совместно с воспитанниками «Юности» Георгием Чемякиным и Германом Грачевым.
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