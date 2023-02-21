Екатеринбургские конькобежцы стали серебряными призерами Кубка России

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Воспитанники екатеринбургской школы «Юность» стали призерами финала Кубка России по конькобежному спорту.Соревнования прошли в Конькобежном центре «Коломна». В состязаниях участвовали более 80 спортсменов из 17 регионов страны.Екатеринбурженка Екатерина Кошелева завоевала серебро на дистанции 3 километра и бронзу – на дистанции 1,5 километра.Также призером Кубка России стал Владимир Семирунний. Он занял третье место на дистанции 5 километров и второе место в командном забеге на восемь кругов совместно с воспитанниками «Юности» Георгием Чемякиным и Германом Грачевым.