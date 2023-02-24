С мировой цветочной биржи привезли в Екатеринбург 233 тонны цветов

«Традиционно в начале года мы фиксируем рост импорта цветочной продукции, поставки идут стабильно. К 8 марта в Екатеринбург уже прибыло 25 грузовых автомобилей с розами, хризантемами, лилиями, гвоздиками и орхидеями. В ближайшую неделю еще ожидают 6 машин, со 100 тоннами праздничного груза», – рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С мировой цветочной биржи в Амстердаме на автомобилях привезли в Екатеринбург 233 тонны свежесрезанных цветов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.Цветы, выращенные в Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии, сначала доставили на цветочную биржу в Нидерланды, а уже оттуда их привезли на автомобилях в Екатеринбург.Все поступающие в Кольцово цветы декларируют в Уральской электронной таможне. За 233 тонны продукции сумма таможенных платежей превысила 25 миллионов рублей.Прежде чем цветы передают магазинам, они проходят фитосанитарный контроль. Если продукция не опасна, то груз поступает сотрудникам таможенного поста Кольцово, где проверяется соответствие груза заявленному количеству и ассортименту документах.