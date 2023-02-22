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За сутки в Свердловской области выпало до 10 сантиметров снега

10.58 Вторник, 28 февраля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки выпало до 10 сантиметров снега. Последствия снегопада на дорогах ликвидируют 483 спецмашины.

По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, для уборки снега задействовано 288 комбинированных дорожных машин, 51 автомобиль с отвалом, 90 автогрейдеров, 34 погрузчика и 20 единиц другой техники.

Для борьбы с гололедом израсходовано 344 тонны песка и 12,2 тысячи тонн песко-соляной смеси. Работы будут продолжаться до полного устранения последствий непогоды на проезжей части.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83 или на горячую линию областного управления автодорог: 8 (343) 262-50-65.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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23:12 ФК «Урал» прошёл «Ростов» в Кубке России и продлил свою беспроигрышную серию
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20:39 Память убитого Бориса Немцова в Екатеринбурге почтили тихо
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18:34 Шигирского идола сожгли в Подмосковье, а в Екатеринбурге балалайку превратили в огнемёт
17:50 Непродолжительная оттепель в Свердловской области сменится похолоданием
17:25 Верхотурью направили деньги на покупку автобусов, которые будут встречать пассажиров «Ласточек»
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