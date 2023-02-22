За сутки в Свердловской области выпало до 10 сантиметров снега

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки выпало до 10 сантиметров снега. Последствия снегопада на дорогах ликвидируют 483 спецмашины.По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, для уборки снега задействовано 288 комбинированных дорожных машин, 51 автомобиль с отвалом, 90 автогрейдеров, 34 погрузчика и 20 единиц другой техники.Для борьбы с гололедом израсходовано 344 тонны песка и 12,2 тысячи тонн песко-соляной смеси. Работы будут продолжаться до полного устранения последствий непогоды на проезжей части.Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83 или на горячую линию областного управления автодорог: 8 (343) 262-50-65.