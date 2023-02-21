Шигирского идола сожгли в Подмосковье, а в Екатеринбурге балалайку превратили в огнемёт

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мечты сделать Шигирского идола широко известным символом Екатеринбурга можно считать исполненными. По крайней мере, слава о нём уже расползлась по России. Правда, иногда с неожиданными результатами. Так, подмосковном посёлке Луцино Шигирского идола (а вернее, его копию) решили вместо традиционного чучела зимы.Такая необычная идея пришла двум местным жителям, специалистам в архитектуре. Они нашли большой ствол ели и топорами высекли из него «пародию» на уральского Шигирского идола. Только он получился у них гораздо выше настоящего — больше 5 метров. Установив его в селе, местные жители воскресным вечером сожгли его, простившись таким образом с уходящей зимой.Меж тем, в городе, где хранится настоящий древний артефакт, масленичные гуляния тоже не обошлись без оригинальных решений.Так, в Саду Нурова, созданном общественными силами, праздник проходил более-менее традиционно, с поеданием блинов, прыжками через костёр и хороводами. Но когда дело дошло до сжигания чучела (тоже вполне «классического») в качестве «зажигалки» неожиданно выступила... балалайка. Музыкальный инструмент из арсенала фольклорного ансамбля «Горожане» продемонстрировал свои «зажигательные» качества, как только его поднесли к обречённому чучелу.