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Верхотурью направили деньги на покупку автобусов, которые будут встречать пассажиров «Ласточек»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области направил Верхотурью 8,7 миллиона рублей на приобретение двух автобусов. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Новые автобусы будут встречать пассажиров «Ласточек» в Верхотурье. Деньги на приобретение транспорта муниципалитету направили из резервного фонда правительства Свердловской области в виде иного межбюджетного трансферта.
Глава Верхотурья Алексей Лиханов рассказал, что автобусный парк муниципального предприятия, которое занимается перевозками в Верхотурье, сильно изношен. Власти пытаются постепенно его обновлять, но средств местного бюджета недостаточно.
Новые автобусы будут встречать пассажиров «Ласточек» в Верхотурье. Деньги на приобретение транспорта муниципалитету направили из резервного фонда правительства Свердловской области в виде иного межбюджетного трансферта.
Глава Верхотурья Алексей Лиханов рассказал, что автобусный парк муниципального предприятия, которое занимается перевозками в Верхотурье, сильно изношен. Власти пытаются постепенно его обновлять, но средств местного бюджета недостаточно.
«Благодаря запуску нового маршрута „Ласточки“ мы уже в ближайшее время ожидаем рост числа паломников и туристов. Конечно, хотелось бы иметь более приличный транспорт для гостей города. На предоставленные деньги мы купим два автобуса, этого будет достаточно на первое время», — заявил Лиханов.
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