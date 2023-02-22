В Екатеринбурге за неделю выпало 80% месячной нормы осадков

«Основное внимание направить на прометание тротуаров и проезжей части. В том числе, при необходимости выводить днем дополнительную спецтехнику для оперативной уборки города», – поставил задачу перед коммунальщиками Бубнов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За неделю в Екатеринбурге выпало 80% месячной нормы осадков. Коммунальщики круглосуточно ликвидируют последствия снегопадов.По данным синоптиков, в ближайшие дни снегопады продолжатся, а температура воздуха поднимется до 0°С. Это приведет к образованию грязи. Замглавы города Алексей Бубнов заявил, что сейчас основные силы брошены на оперативное устранение последствий непогоды.За праздничные дни с улиц Екатеринбурга вывезли более 36 тысяч тонн снега. Для борьбы с гололедом израсходовали около 500 тысяч тонн ПГМ и фракционного песка.Сегодня днем на уборку города выйдут 459 рабочих, будет задействована 221 единица спецтехники.