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В Екатеринбурге за неделю выпало 80% месячной нормы осадков

13.22 Понедельник, 27 февраля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За неделю в Екатеринбурге выпало 80% месячной нормы осадков. Коммунальщики круглосуточно ликвидируют последствия снегопадов.

По данным синоптиков, в ближайшие дни снегопады продолжатся, а температура воздуха поднимется до 0°С. Это приведет к образованию грязи. Замглавы города Алексей Бубнов заявил, что сейчас основные силы брошены на оперативное устранение последствий непогоды.

«Основное внимание направить на прометание тротуаров и проезжей части. В том числе, при необходимости выводить днем дополнительную спецтехнику для оперативной уборки города», – поставил задачу перед коммунальщиками Бубнов.


За праздничные дни с улиц Екатеринбурга вывезли более 36 тысяч тонн снега. Для борьбы с гололедом израсходовали около 500 тысяч тонн ПГМ и фракционного песка.

Сегодня днем на уборку города выйдут 459 рабочих, будет задействована 221 единица спецтехники.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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