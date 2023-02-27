Возрастное ограничение 18+
Могильник ядохимикатов в Камышловском районе наносит вред окружающей среде
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Свердловское министерство природных ресурсов и экологии и администрацию Камышловского муниципального района обязали ликвидировать накопленный вред окружающей среде от могильника ядохимикатов.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, с 1973 года в могильнике в Камышловском районе захоронили более 200 тонн ядохимикатов, признанных непригодными к использованию в сельском хозяйстве.
В августе прошлого года Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и ФБГУ «ЦЛАТИ по УФО» отобрали 30 проб почвы и пробы поверхностных вод, чтобы оценить влияние могильника ядохимикатов на окружающую среду.
Результаты лабораторных исследований показали наличие превышений нормативов в почве по таким компонентам как мышьяк и ртуть.
Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском в региональному Минприроды и администрации Камышловского района.
Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на министерство обязанность обеспечить включение могильника ядохимикатов в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. До 31 декабря 2028 года администрация района обязана организовать работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, обеспечивающие рекультивацию нарушенных земель и защиту подземных и поверхностных вод от загрязнения.
Летом 2021 года «Вечерние ведомости» писали, что в округе горно-санитарной охраны Обуховского месторождения подземных минеральных вод (согласно постановлению правительства) находилась свалка бытовых и промышленных отходов.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, с 1973 года в могильнике в Камышловском районе захоронили более 200 тонн ядохимикатов, признанных непригодными к использованию в сельском хозяйстве.
В августе прошлого года Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и ФБГУ «ЦЛАТИ по УФО» отобрали 30 проб почвы и пробы поверхностных вод, чтобы оценить влияние могильника ядохимикатов на окружающую среду.
Результаты лабораторных исследований показали наличие превышений нормативов в почве по таким компонентам как мышьяк и ртуть.
«С учетом того, что владелец у объекта захоронения отходов отсутствует, а предусмотренный требованиями экологической безопасности контроль за состоянием окружающей среды не ведется, могильник представляет прямую угрозу загрязнения окружающей среды в целом и ее отдельным компонентам», – отметили в прокуратуре.
Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском в региональному Минприроды и администрации Камышловского района.
Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на министерство обязанность обеспечить включение могильника ядохимикатов в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. До 31 декабря 2028 года администрация района обязана организовать работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, обеспечивающие рекультивацию нарушенных земель и защиту подземных и поверхностных вод от загрязнения.
Летом 2021 года «Вечерние ведомости» писали, что в округе горно-санитарной охраны Обуховского месторождения подземных минеральных вод (согласно постановлению правительства) находилась свалка бытовых и промышленных отходов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На железнодорожной станции в Екатеринбурге зафиксировали испарение опасного вещества
26 февраля 2023
26 февраля 2023
Коттеджный поселок под Екатеринбургом заливает нечистотами
20 февраля 2023
20 февраля 2023