Могильник ядохимикатов в Камышловском районе наносит вред окружающей среде

«С учетом того, что владелец у объекта захоронения отходов отсутствует, а предусмотренный требованиями экологической безопасности контроль за состоянием окружающей среды не ведется, могильник представляет прямую угрозу загрязнения окружающей среды в целом и ее отдельным компонентам», – отметили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости