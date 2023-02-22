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ХК «Автомобилист» и фонд «Дети России» собрали для пациентов детского онкоцентра 365 000 рублей
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В течение недели хоккейный клуб «Автомобилист» и Благотворительный фонд «Дети России» проводили традиционную акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с детским раком.
Началась серия мероприятий с мастер-класса в детском онкоцентре, где игроки клуба Павел Куликов и Андрей Обидин вместе с пациентами создали серию рисунков на спортивную тематику. Эти изображения нанесли на фирменные футболки, шайбы, сумки-шопперы и открытки клуба.
С 15 по 17 февраля в социальных сетях ХК «Автомобилист» проводился online аукцион. Среди фанатов разыграли три лота.
22 февраля на арене КРК «Уралец» прошла игра ХК «Автомобилист» с ХК «Салават Юлаев» (Уфа).
Игровой день стал ярким финалом совместной акции фонда и спортивного клуба. На форме игроков были специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком. В фойе КРК «Уралец» стояли благотворительные сферы для сбора пожертвований. Всем, кто опускал в них небольшую сумму, сотрудники Фонда и волонтёры дарили сувениры с символикой акции.
Фанатам также предлагали в обмен на благотворительное пожертвование получить сувениры из лимитированной коллекции, созданные на основе рисунков хоккеистов и пациентов детского онкоцентра.
Героями матча были Варя Кормильцева и Женя Таскин, которые справились с онкологией. Дошкольники провели торжественное вбрасывание и объявляли игроков на выходе команд.
Вместе ХК «Автомобилист» и фонд «Дети России» собрали 365 000 рублей. Эти средства направили на приобретение оборудования для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ.
Началась серия мероприятий с мастер-класса в детском онкоцентре, где игроки клуба Павел Куликов и Андрей Обидин вместе с пациентами создали серию рисунков на спортивную тематику. Эти изображения нанесли на фирменные футболки, шайбы, сумки-шопперы и открытки клуба.
С 15 по 17 февраля в социальных сетях ХК «Автомобилист» проводился online аукцион. Среди фанатов разыграли три лота.
22 февраля на арене КРК «Уралец» прошла игра ХК «Автомобилист» с ХК «Салават Юлаев» (Уфа).
Игровой день стал ярким финалом совместной акции фонда и спортивного клуба. На форме игроков были специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком. В фойе КРК «Уралец» стояли благотворительные сферы для сбора пожертвований. Всем, кто опускал в них небольшую сумму, сотрудники Фонда и волонтёры дарили сувениры с символикой акции.
Фанатам также предлагали в обмен на благотворительное пожертвование получить сувениры из лимитированной коллекции, созданные на основе рисунков хоккеистов и пациентов детского онкоцентра.
Героями матча были Варя Кормильцева и Женя Таскин, которые справились с онкологией. Дошкольники провели торжественное вбрасывание и объявляли игроков на выходе команд.
Вместе ХК «Автомобилист» и фонд «Дети России» собрали 365 000 рублей. Эти средства направили на приобретение оборудования для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ.
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