Возрастное ограничение 18+

ХК «Автомобилист» и фонд «Дети России» собрали для пациентов детского онкоцентра 365 000 рублей

14.53 Понедельник, 27 февраля 2023
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В течение недели хоккейный клуб «Автомобилист» и Благотворительный фонд «Дети России» проводили традиционную акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с детским раком.

Началась серия мероприятий с мастер-класса в детском онкоцентре, где игроки клуба Павел Куликов и Андрей Обидин вместе с пациентами создали серию рисунков на спортивную тематику. Эти изображения нанесли на фирменные футболки, шайбы, сумки-шопперы и открытки клуба.

С 15 по 17 февраля в социальных сетях ХК «Автомобилист» проводился online аукцион. Среди фанатов разыграли три лота.

22 февраля на арене КРК «Уралец» прошла игра ХК «Автомобилист» с ХК «Салават Юлаев» (Уфа).

Игровой день стал ярким финалом совместной акции фонда и спортивного клуба. На форме игроков были специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком. В фойе КРК «Уралец» стояли благотворительные сферы для сбора пожертвований. Всем, кто опускал в них небольшую сумму, сотрудники Фонда и волонтёры дарили сувениры с символикой акции.


Фото: пресс-служба УГМК


Фанатам также предлагали в обмен на благотворительное пожертвование получить сувениры из лимитированной коллекции, созданные на основе рисунков хоккеистов и пациентов детского онкоцентра.

Героями матча были Варя Кормильцева и Женя Таскин, которые справились с онкологией. Дошкольники провели торжественное вбрасывание и объявляли игроков на выходе команд.


Фото: пресс-служба УГМК


Вместе ХК «Автомобилист» и фонд «Дети России» собрали 365 000 рублей. Эти средства направили на приобретение оборудования для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
ХК «Автомобилист» уступил дома «Салавату Юлаеву» и пропустил уфимцев вперёд в таблице
22 февраля 2023
Стал известен соперник екатеринбургского «Автомобилиста» по первому раунду Кубка Гагарина
26 февраля 2023
ХК «Автомобилист» взял реванш у «Адмирала» во Владивостоке
19 февраля 2023
ХК «Автомобилист» дома проиграл «Трактору»
24 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:25 Верхотурью направили деньги на покупку автобусов, которые будут встречать пассажиров «Ласточек»
16:56 Екатеринбуржцы смогут увидеть северное сияние
16:24 За выходные в Свердловской области произошло 21 ДТП
15:50 В Свердловской области по статье о дискредитации ВС РФ за год оштрафовали 124 человек
15:21 Осужденные стали чаще жаловаться на условия содержания под стражей в Свердловской области
14:53 ХК «Автомобилист» и фонд «Дети России» собрали для пациентов детского онкоцентра 365 000 рублей
14:29 Облсуд оставил под стражей директора института физкультуры и спорта УрФУ
13:46 Екатеринбурженка вышла на пикет против вырубки леса на Широкой Речке
13:22 В Екатеринбурге за неделю выпало 80% месячной нормы осадков
12:58 Автоинспекторы в Каменске-Уральском помогли спасти от смерти маленькую девочку
12:25 Могильник ядохимикатов в Камышловском районе наносит вред окружающей среде
11:54 Свердловчанина осудят за убийство мужчины, продававшего свой автомобиль
11:21 Ночной пожар в Алапаевске вывел на улицу 10 человек
10:56 В Свердловской области только 5% владельцев готовы очистить свой участок от незаконной свалки
10:25 Дворы домов на ЖБИ в Екатеринбурге затопил кипяток
09:52 В Верхней Пышме горел текстильный цех
09:23 Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области
21:56 «Синара» победила КПРФ в финале Кубка России по мини-футболу в Екатеринбурге
20:41 Стал известен соперник екатеринбургского «Автомобилиста» по первому раунду Кубка Гагарина
19:29 ХК «Автомобилист» завершил регулярный чемпионат «сухой» победой
17:27 В Сысерти противники строительства «Баден-Бадена» встретились с руководством комплекса
16:58 Начало новой недели в Свердловской области ожидается снежным и ветреным
16:26 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже более 7 тысяч с карточки пенсионера
15:24 В столице Урала умер главврач Клинико-диагностического центра города
14:17 Воспитанник екатеринбургского «Урала» скончался после падения из окна
13:18 Дорожники предупредили о сильном снегопаде в Свердловской области
Все новости Свердловской области
17:17 В Англии повысили возраст вступления в брак
15:52 В Уфе будут судить пятерых экс-полицейских, их подозревают в подбрасывании наркотиков
15:01 Глава Ейского района Бублик сообщил о «сверхзвуковом хлопке»
14:16 В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6
13:47 В Ульяновске в жилой пятиэтажке взорвался газ, есть пострадавший
13:02 В России составили рейтинг регионов по уровню безработицы
11:50 В Мексике тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против избирательной реформы
11:05 Белгородского губернатора врачи пока не отпускают из больницы
10:26 Суд в Приморье отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка
17:24 ГД приняла закон, который позволяет ограничивать доступ к официальной статистике
16:55 Во Франции 16-летний ученик зарезал учительницу испанского
15:52 В ЯНАО произошел взрыв на месторождении, погибли двое рабочих
13:33 Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 7 тысяч квадратных метров
13:02 В Алтайском крае опекунша получила 8,5 лет колонии за истязание приемных детей
11:57 В МЧС назвали фейком сообщения о воздушной тревоге в нескольких регионах РФ
10:46 МЧС: в Красноярске горит складское здание, площадь пожара 2 500 кв. м
10:39 В подмосковном Ступино загорелся склад с пластиковой крошкой на площади 1000 кв.м
21:38 Послание Путина Федеральному собранию 63 раза прерывалось аплодисментами
18:24 В Беларуси приняли закон о смертной казни за госизмену
16:39 Путин выступил с Посланием Федеральному собранию
15:46 Путин: Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ
15:17 Путин: инфляция в РФ приблизится к целевому уровню в 4% к середине года
14:43 Путин поручил создать специальный госфонд для помощи семьям военнослужащих
14:07 Путин выступает с посланием Федеральному собранию
13:54 У депутатов Госдумы перед посланием Путина проверяют температуру
13:25 МЧС: в корпусе Новосибирского госуниверситета произошел пожар, эвакуировали 600 человек
Все новости России и мира
17:25 Верхотурью направили деньги на покупку автобусов, которые будут встречать пассажиров «Ласточек»
16:56 Екатеринбуржцы смогут увидеть северное сияние
16:24 За выходные в Свердловской области произошло 21 ДТП
15:50 В Свердловской области по статье о дискредитации ВС РФ за год оштрафовали 124 человек
15:21 Осужденные стали чаще жаловаться на условия содержания под стражей в Свердловской области
14:53 ХК «Автомобилист» и фонд «Дети России» собрали для пациентов детского онкоцентра 365 000 рублей
14:29 Облсуд оставил под стражей директора института физкультуры и спорта УрФУ
13:46 Екатеринбурженка вышла на пикет против вырубки леса на Широкой Речке
13:22 В Екатеринбурге за неделю выпало 80% месячной нормы осадков
13:00 Сократить износ оборудования без импортных материалов поможет исследование ученых Пермского Политеха
12:58 Автоинспекторы в Каменске-Уральском помогли спасти от смерти маленькую девочку
12:57 В «Горьковке» прозвучат музыка Вивальди и песни Высоцкого
12:25 Могильник ядохимикатов в Камышловском районе наносит вред окружающей среде
11:54 Свердловчанина осудят за убийство мужчины, продававшего свой автомобиль
11:21 Ночной пожар в Алапаевске вывел на улицу 10 человек
10:56 В Свердловской области только 5% владельцев готовы очистить свой участок от незаконной свалки
10:25 Дворы домов на ЖБИ в Екатеринбурге затопил кипяток
09:52 В Верхней Пышме горел текстильный цех
09:47 В Пермском крае снижается количество нарушителей ПДД, забывающих про оплату штрафов
09:23 Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области
21:56 «Синара» победила КПРФ в финале Кубка России по мини-футболу в Екатеринбурге
20:41 Стал известен соперник екатеринбургского «Автомобилиста» по первому раунду Кубка Гагарина
19:29 ХК «Автомобилист» завершил регулярный чемпионат «сухой» победой
17:27 В Сысерти противники строительства «Баден-Бадена» встретились с руководством комплекса
16:58 Начало новой недели в Свердловской области ожидается снежным и ветреным
16:26 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже более 7 тысяч с карточки пенсионера
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK