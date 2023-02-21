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«Синара» победила КПРФ в финале Кубка России по мини-футболу в Екатеринбурге
Клуб из Екатеринбурга второй раз подряд завоевал трофей
Общество
Фото: пресс-служба МФК "Синара"
Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» завоевал Кубок России по мини-футболу. В решающем матче финала четырёх, проходившего в Екатеринбурге, екатеринбуржцы победили КПРФ из Москвы.
Матч выдался упорным - победитель определился лишь в овертайме.
После первого тайма команда КПРФ вела со счётом 3:1, у москвичей отличились Денер и оформивший дубль Шимбинья. В составе «Синары» ответным голом отметился Валерий Дёмин.
В начале второго тайма КПРФ могла увеличить преимущество до трёх мячей, но Шимбинья не реализовал пенальти. После этого забивали только екатеринбуржцы - дубль Павла Карпова позволил перевести игру в овертайм, а уже там отличились Григорий Валеев и Сергей Абрамов. Итоговый счёт - 5:3.
Екатеринбургский клуб во второй раз подряд выиграл Кубок России. Игра проходила при переполненных трибунах ДИВС "Уралочка".
В матче за третье место, который прошел сегодня ранее, «Газпром‑Югра» из Югорска обыграла «Норильский Никель» из Норильска со счетом 5:4.
Матч выдался упорным - победитель определился лишь в овертайме.
После первого тайма команда КПРФ вела со счётом 3:1, у москвичей отличились Денер и оформивший дубль Шимбинья. В составе «Синары» ответным голом отметился Валерий Дёмин.
В начале второго тайма КПРФ могла увеличить преимущество до трёх мячей, но Шимбинья не реализовал пенальти. После этого забивали только екатеринбуржцы - дубль Павла Карпова позволил перевести игру в овертайм, а уже там отличились Григорий Валеев и Сергей Абрамов. Итоговый счёт - 5:3.
Екатеринбургский клуб во второй раз подряд выиграл Кубок России. Игра проходила при переполненных трибунах ДИВС "Уралочка".
В матче за третье место, который прошел сегодня ранее, «Газпром‑Югра» из Югорска обыграла «Норильский Никель» из Норильска со счетом 5:4.
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