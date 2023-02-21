«Синара» победила КПРФ в финале Кубка России по мини-футболу в Екатеринбурге

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» завоевал Кубок России по мини-футболу. В решающем матче финала четырёх, проходившего в Екатеринбурге, екатеринбуржцы победили КПРФ из Москвы.Матч выдался упорным - победитель определился лишь в овертайме.После первого тайма команда КПРФ вела со счётом 3:1, у москвичей отличились Денер и оформивший дубль Шимбинья. В составе «Синары» ответным голом отметился Валерий Дёмин.В начале второго тайма КПРФ могла увеличить преимущество до трёх мячей, но Шимбинья не реализовал пенальти. После этого забивали только екатеринбуржцы - дубль Павла Карпова позволил перевести игру в овертайм, а уже там отличились Григорий Валеев и Сергей Абрамов. Итоговый счёт - 5:3.Екатеринбургский клуб во второй раз подряд выиграл Кубок России. Игра проходила при переполненных трибунах ДИВС "Уралочка".В матче за третье место, который прошел сегодня ранее, «Газпром‑Югра» из Югорска обыграла «Норильский Никель» из Норильска со счетом 5:4.