Стал известен соперник екатеринбургского «Автомобилиста» по первому раунду Кубка Гагарина

Владислав Постников © Вечерние ведомости

После матча в Магнитогорске определилась команда, с которой екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» встретится в первом раунде Кубка Гагарина.На арене «Металлург» играли местный одноимённый клуб и уфимский «Салават Юлаев». По ходу матча турнирные расклады менялись несколько раз, но в итоге он завершился победой уфимцев по буллитам со счётом 2:1. Это означает, что магнитогорцы с 83 очками в любом случае займут пятое место по итогам регулярки. «Автомобилист» в свою очередь уже не сдвинется с четвёртой строчки. Таким образом, в 1/8 финала Кубка Гагарина (или четвертьфинале Восточной Конференции) клубы из Екатеринбурга и Магнитогорска встретятся между собой. Первый матч, ровно как и преимущество своего льда, будет у «Автомобилиста».При определении турнирных раскладов пришлось прибегать к подсчёту дополнительных показателей - поскольку по 83 очка набрали три клуба - «Автомобилист», «Металлург» и «Сибирь». Однако екатеринбуржцы оказались выше за счёт большего количества побед в основное время - 30. Столько же было у «Металлурга» (и это лучший показатель в Восточной конференции), а вот у «Сибири» была всего 21 победа в основное время. Поскольку по первому показателю у «Автомобилиста» и «Металлурга» было равенство, считался следующий - количество побед в овертаймах: здесь у «Автомобилиста» было на две победы больше, чем у магнитогорцев (7 против 5). Таким образом, именно это стало определяющим в том, кто займёт 4-е место, а кто 5-е. К слову, у победителя Восточной конференции - «Ак Барса» всего 27 побед в основное время, что является лишь пятым показателем на Востоке. Однако это не помешало казанцам досрочно выиграть регулярку - причиной тому то, что с недавних пор за победу в основное время даётся лишь два очка вместо трёх.