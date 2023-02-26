В Верхотурье коммунальщики обнаружили в мусорном баке истощенную собаку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхотурье коммунальщики нашли в мусорном контейнере истощенную собаку. Они не растерялись и отвезли бедолагу в ветеринарную лечебницу, где собаке поставили витамины и капельницу.Как сообщает телеграм-канал «Лампа», собаку выбросил проживающий неподалёку от того места мужчина. Утверждается, что он долго издевался над своим питомцем и держал в сарае, а, когда животное обессилило, он решил, что тот умер и выбросил его.Ветеринары предлагали усыпить собаку, так как у неё сильное истощение – прогнозы были неутешительные. Однако на помощь отозвалась местная жительница, взявшая на себя ответственность выходить бедняжку. Отмечается, что она давно помогает животным. На данный момент у неё на передержке 20 собак.По данным портала «Е1», местная полиция начала проверку.