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В Верхотурье коммунальщики обнаружили в мусорном баке истощенную собаку
Общество
Фото: телеграм-канал «Лампа»
В Верхотурье коммунальщики нашли в мусорном контейнере истощенную собаку. Они не растерялись и отвезли бедолагу в ветеринарную лечебницу, где собаке поставили витамины и капельницу.
Как сообщает телеграм-канал «Лампа», собаку выбросил проживающий неподалёку от того места мужчина. Утверждается, что он долго издевался над своим питомцем и держал в сарае, а, когда животное обессилило, он решил, что тот умер и выбросил его.
Ветеринары предлагали усыпить собаку, так как у неё сильное истощение – прогнозы были неутешительные. Однако на помощь отозвалась местная жительница, взявшая на себя ответственность выходить бедняжку. Отмечается, что она давно помогает животным. На данный момент у неё на передержке 20 собак.
По данным портала «Е1», местная полиция начала проверку.
Как сообщает телеграм-канал «Лампа», собаку выбросил проживающий неподалёку от того места мужчина. Утверждается, что он долго издевался над своим питомцем и держал в сарае, а, когда животное обессилило, он решил, что тот умер и выбросил его.
Ветеринары предлагали усыпить собаку, так как у неё сильное истощение – прогнозы были неутешительные. Однако на помощь отозвалась местная жительница, взявшая на себя ответственность выходить бедняжку. Отмечается, что она давно помогает животным. На данный момент у неё на передержке 20 собак.
По данным портала «Е1», местная полиция начала проверку.
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