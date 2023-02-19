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В Екатеринбурге ищут 29-летнего мужчину, пропавшего 22 февраля
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 29-летнего Максима Торчакова. С 22 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Мужчина ростом 186 сантиметров, плотного телосложения, с тёмно-русыми волосами и серыми глазами. Был одет в чёрный пуховик, тёмно-зелёные штаны, чёрные сапоги и серую шапку.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Мужчина ростом 186 сантиметров, плотного телосложения, с тёмно-русыми волосами и серыми глазами. Был одет в чёрный пуховик, тёмно-зелёные штаны, чёрные сапоги и серую шапку.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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