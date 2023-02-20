Возрастное ограничение 18+
Свердловские медики спасли более 50 недоношенных от необратимой слепоты с помощью инъекций
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловские врачи спасли зрение более 50 недоношенных малышей, которым грозила необратимая слепота. Способность видеть медики сохранили с помощью внутриглазных инъекций для лечения тяжёлой патологии сосудов сетчатки глаз для малышей.
Этот метод они применяют уже два года, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Выявлением детей с нарушениями зрения занимается областной центр ретинопатии недоношенных при многопрофильном медицинском центре «Бонум» совместно с врачами-офтальмологами на местах. Ежегодно в центр ретинопатии поступают до 400 маленьких уральцев с различными патологиями органа зрения из Свердловской области и других регионов.
Отмечается, что Свердловская область стала первым регионом в Уральском федеральном округе, медики которого стали применять новые инъекции для недоношенных детей.
Этот метод они применяют уже два года, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Выявлением детей с нарушениями зрения занимается областной центр ретинопатии недоношенных при многопрофильном медицинском центре «Бонум» совместно с врачами-офтальмологами на местах. Ежегодно в центр ретинопатии поступают до 400 маленьких уральцев с различными патологиями органа зрения из Свердловской области и других регионов.
«Интравитреальные (внутриглазные) инъекции, которые мы ввели в практику первыми в Уральском федеральном округе, за минувшие два года показали высокую эффективность. Это самый современный метод лечения, аналогов применяемому препарату в мире нет, причём он доступен по показаниям недоношенным детям бесплатно»,
– заявила главный врач МКМЦ «Бонум» Елена Дугина.
Отмечается, что Свердловская область стала первым регионом в Уральском федеральном округе, медики которого стали применять новые инъекции для недоношенных детей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из горящей девятиэтажки в Екатеринбурге спасли двух человек
20 февраля 2023
20 февраля 2023
Огнеборцы спасли из горящего дома в Тавде трех человек
21 февраля 2023
21 февраля 2023
Четырёх человек спасли огнеборцы в двух пожарах в Дегтярске
18 февраля 2023
18 февраля 2023