Свердловские медики спасли более 50 недоношенных от необратимой слепоты с помощью инъекций





– заявила главный врач МКМЦ «Бонум» Елена Дугина. «Интравитреальные (внутриглазные) инъекции, которые мы ввели в практику первыми в Уральском федеральном округе, за минувшие два года показали высокую эффективность. Это самый современный метод лечения, аналогов применяемому препарату в мире нет, причём он доступен по показаниям недоношенным детям бесплатно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские врачи спасли зрение более 50 недоношенных малышей, которым грозила необратимая слепота. Способность видеть медики сохранили с помощью внутриглазных инъекций для лечения тяжёлой патологии сосудов сетчатки глаз для малышей.Этот метод они применяют уже два года, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.Выявлением детей с нарушениями зрения занимается областной центр ретинопатии недоношенных при многопрофильном медицинском центре «Бонум» совместно с врачами-офтальмологами на местах. Ежегодно в центр ретинопатии поступают до 400 маленьких уральцев с различными патологиями органа зрения из Свердловской области и других регионов.Отмечается, что Свердловская область стала первым регионом в Уральском федеральном округе, медики которого стали применять новые инъекции для недоношенных детей.