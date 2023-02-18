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Путин своим указом лишил гражданства уроженку Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства уроженки Свердловской области Татьяны Наношкиной. Соответствующая информация опубликована на официальном портале правовой информации.
Указ был подписан накануне, 24 февраля. Помимо Наношкиной президент удовлетворил заявления о выходе из гражданства ещё трёх человек: двух уроженцев Ленинграда и одного уроженца Горького.
Тем же указом Путин принял в гражданство России 34 человека из разных стран.
Указ был подписан накануне, 24 февраля. Помимо Наношкиной президент удовлетворил заявления о выходе из гражданства ещё трёх человек: двух уроженцев Ленинграда и одного уроженца Горького.
Тем же указом Путин принял в гражданство России 34 человека из разных стран.
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