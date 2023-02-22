В Новоуральске подросток напал на 12-летнего мальчика с онкологией





– приводят слома мамы мальчика в издании. «Он делает зарядку, учится ходить на лыжах, участвует в конкурсах – это мало кто может. А он настоящий герой. Вот через год и три месяца закончится химиотерапия, и он возобновит тренировки в полную силу. А пока он телесно слаб, но его дух сильнее многих»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Новоуральске на 12-летнего мальчика с онкологией, гулявшего вечером в компании своего друга, напал подросток. Юноша выходил из продуктового магазина, когда в него прилетело сырое яйцо, и это было только началом издевательств.Как пишет портал «Е1» со слов мамы пострадавшего мальчика, нападавший подросток был в компании других ребят. После брошенного яйца юноши подошли к ним, поговорили, после чего они, как казалось, мирно разошлись, но компания продолжала преследовать двоих друзей.И в какой-то момент тот же подросток, как утверждает мама мальчика, догнал её сына, подставил со спины подножку, завалил и начал бить по лицу. Тогда парни из компании нападавшего решили остановить своего знакомого и оттащили его. После этого инцидента у мальчика остались ссадины и ушибы. Трещин в черепе, к счастью, после посещения травмпункта у него не обнаружили.Мама потерпевшего рассказала, что у её сына лейкоз и сейчас он проходит курс химиотерапии. Однако несмотря на трудности жизни мальчик живёт полной жизнью.Женщина уже обращалась в полицию и с ней связывался инспектор по делам несовершеннолетних территориального ОВД. Об этом сообщил начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.