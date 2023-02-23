По случаю Масленицы до парка Маяковского пустят бесплатные автобусы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В связи с тем, что в выходные из-за «масленичных» мероприятий в Центральный парк культуры и отдыха Екатеринбурга ожидается особо большой приток посетителей, решено было пустить бесплатные автобусы. Они отправляются от двух точек в центре города — от остановки «Метро площадь 1905» и от остановки «Метро Ботаническая». График работы бесплатных рейсов: каждые 30 минут с 11:00 до 17:00.Напомним, в этом году основной площадкой празднования Масленицы в Екатеринбурге стал Парк имени Маяковского. Основные мероприятия начнутся здесь в полдень. Программа праздника включает в себя живые концерты, детские спектакли нескольких театров, угощение блинами и молодецкие забавы. Особо отчаянные мужчины смогут помериться силами в боях на мешках, перетягивании каната и даже битвой «стенка на стенку». Закончится Масленица в Парке имени Маяковского, как и положено, сжиганием чучела.Как сообщает руководство ЦПКиО, празднование Масленицы совсем не отменяет работы основных аттракционов парка. Если позволит погода (которая становится с каждым днём всё более весенней), то желающие смогут даже покататься на коньках на катке «Северное сияние».