Байкеры со всей России съезжаются в Екатеринбург для ледовых «покатушек»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В субботу, 25-го февраля в Екатеринбурге пройдёт фестиваль мотогонок на льду «HOG WINTER CHALLENGE URAL ICE». Для участия в нём в уральскую столицу съезжаются мотоциклисты со всей России.Организаторы фестиваля ожидают приезда в Екатеринбург около 500 гостей. Это байкеры из Москвы, Челябинска, Тюмени. Есть заявки от зарубежных ценителей езды на «железных конях» — из Белоруссии, Азербайджана, Армении и даже Франции. Всех их объединяет любовь к определённой марке мотоциклов — к прославленному «Harley Davidson».Местом мотогонок станет Чкаловский район Екатеринбурга, точнее — застывшее озеро, на берегу которого стоит отель «Ramada». В программе — соревнования по 3 дисциплинам. В одной из них мотоспортсмены должны пройти на мотоциклах с коляской кольцевую трассу в 2000 метров, к другой относятся прямые заезды на одиночных мотоциклах, а третья дисциплина — кольцевая гонка на «трайках». Помимо этого планируется командная эстафета на мотоциклах с коляской.Фестиваль мотогонок на льду «HOG WINTER CHALLENGE URAL ICE» считается единственным подобным мероприятием в мире. В Екатеринбурге он пройдёт уже в 3 раз.