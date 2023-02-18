Для екатеринбуржского медведя зима уже закончилась

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из зимней спячки вышел медведь. Об этом сообщили через соцсети сотрудники местного зоопарка, на территории которого и живёт проснувшийся косолапый.Как следует из сообщения, первым проснувшимся медведем в этом году стал гималайский медведь по кличке Гай. Разумеется, за время своего долгого сна, мишка изрядно проголодался, а потому работники зоопарка покормили его особенно плотно и вкусно. В сегодняшнее «меню» включили даже творожный торт с ягодами.Несмотря на название, гималайские медведи обитают не только в Гималаях. На территории России их можно встретить в Уссурийском крае. Этот вид медведей отличается склонностью к вегетарианству и любовью к скалолазанию. В природе они больше времени проводят в кронах деревьев, где находят себе и пищу, и защиту от летнего зноя.В Екатеринбургском зоопарке Гай появился в 1993-м году. Помимо Гая в зоопарке живут и другие медведи, представители видов «бурый», «белый» и «белокоготный».