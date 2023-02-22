Планировавших возложить цветы у мемориала в пригороде Екатеринбурга увезли в полицию

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 24 февраля, в пригороде Екатеринбурга планировавших возложить цветы к мемориалу «Маска скорби» активистов «Свердловского Молодёжного Яблока» увезли в полицию. По некоторым данным, в отделение доставили семь человек.По предварительной информации, их привезли в отдел полиции №9 Верх-Исетского РОВД Екатеринбурга.Среди них также был администратор телеграм-канала «СВЕТ-Екатеринбург» Владислав Музафаров.Через несколько часов его отпустили из отделения полиции. По данным корреспондента It's My City, никаких документов оформлять на него не стали, но вручили ему повестку с явкой в полицию на 28 февраля для составления протокола.По данным «Свердловского Молодёжного Яблока», двое из доставленных в полицию активистов несовершеннолетние.Также известно, что в полицию из центра города забрали ещё одного мужчину. Он тоже планировал возложить цветы, но к другому мемориалу.