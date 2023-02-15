Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений об отказе пассажирам в перелёте

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ о том, что «Уральские авиалинии» отказали четырем пассажирам в перелёте из-за опоздания на рейс. Самолёт улетел без них, а представители авиакомпании заявили, что пересадить на другой рейс их не могут.Об этом сообщают в телеграм-канале «Уральской транспортной прокураты». Пассажиры получили по СМС уведомления о переносе вылета своего рейса, однако он состоялся согласно расписанию, из-за чего четверо человек не успели прибыть в аэропорт вовремя. Они должны были лететь по маршруту «Екатеринбург-Ханты-Мансийск».В прокуратуре пообещали провести надзорные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдения ОАО АК «Уральские авиалинии» законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства.Кроме того, отмечается, что денежные средства за неоказанную пассажирам услугу воздушной перевозки будут возвращены.