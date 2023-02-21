В Свердловской области последствия снегопада ликвидировали 345 снегоуборочных машин





– объяснили в ДИПе. «Она создана специально для контроля за выполнением работ по содержанию автодорог регионального значения. Дорожная диспетчерская служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне над всей территорией Свердловской области прошёл сильный снегопад, после которого высота снежного покрова составила 10 сантиметров. В результате с последствиями непогоды в ночь с 23 на 24 февраля боролись 345 снегоуборочных машин.Сейчас следить за работой подрядных организаций, а также дорожной ситуацией и метеоусловиями продолжают специалисты Управления автодорог, сообщили в департаменте информационной политики региона.Там также напомнили, что сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83.Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного Управления автодорог (343) 262-50-65.