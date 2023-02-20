Возрастное ограничение 18+
Жители посёлка Малышева обратились к Куйвашеву после закрытия круглосуточного стационара
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пенсионерка Любовь Рыжкова из посёлка Малышева обратилась к губернатору Свердловской области после закрытия круглосуточного стационара. За два дня женщина собрала 431 подпись для обращения. Главной проблемой она обозначила нехватку узких специалистов и предложила ввести распределение.
Об этом сообщает портал «Е1».
В посёлке Малышева живёт больше 10 тысяч человек, и часть из них – пенсионеры. В городе продолжает работать дневной стационар, но пожилым людям тяжело каждый день добираться до больницы, чтобы получать лечение. А кататься на такси для них слишком дорого.
Сейчас жители посёлка опасаются, что в городе закроют круглосуточную помощь. Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова эту информацию опровергать не стала, поправив, что хирургическое отделение не закрывается, а переводится в условия дневного стационара с 1 марта.
Исполняющая обязанности главного врача Малышевской больницы Светлана Султанова объяснила, что круглосуточная помощь закрывается по приказу свердловского Минздрава.
Таким образом у жителей посёлка с 1 марта останется только два варианта после 20.00: обращаться в приемный покой Асбестовского стационара или вызывать скорую, которая поедет к ним из Асбеста.
В свердловском Минздраве рассказали, что укомплектованность больницы медиками составляет 73%, что ниже среднеобластного показателя. Заявляется, что ведомство работает над привлечением медиков. Например, медработникам оказывают социальную поддержку, в которую выходят следующие меры:
– единовременные пособия на обзаведение хозяйством медицинским или фармацевтическим;
– единовременные компенсационные выплаты по программе «Земский доктор (Земский фельдшер)»;
– частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений по договорам найма (поднайма) жилых помещений, жилищные сертификаты.
Об этом сообщает портал «Е1».
В посёлке Малышева живёт больше 10 тысяч человек, и часть из них – пенсионеры. В городе продолжает работать дневной стационар, но пожилым людям тяжело каждый день добираться до больницы, чтобы получать лечение. А кататься на такси для них слишком дорого.
«Асбест рядом в пятнадцати километрах, но он сам еле справляется со своим населением. Чтобы попасть на прием к специалисту, нужно ждать 2–3 недели, а промедление может стоить жизни человека»,
– объяснила изданию пенсионерка.
Сейчас жители посёлка опасаются, что в городе закроют круглосуточную помощь. Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова эту информацию опровергать не стала, поправив, что хирургическое отделение не закрывается, а переводится в условия дневного стационара с 1 марта.
Исполняющая обязанности главного врача Малышевской больницы Светлана Султанова объяснила, что круглосуточная помощь закрывается по приказу свердловского Минздрава.
Таким образом у жителей посёлка с 1 марта останется только два варианта после 20.00: обращаться в приемный покой Асбестовского стационара или вызывать скорую, которая поедет к ним из Асбеста.
«Закрытие круглосуточных стационаров у нас – правильное решение, потому что мы не можем оказывать помощь по стандартам, у нас не хватает специалистов и оборудования»,
– ответила Султанова.
В свердловском Минздраве рассказали, что укомплектованность больницы медиками составляет 73%, что ниже среднеобластного показателя. Заявляется, что ведомство работает над привлечением медиков. Например, медработникам оказывают социальную поддержку, в которую выходят следующие меры:
– единовременные пособия на обзаведение хозяйством медицинским или фармацевтическим;
– единовременные компенсационные выплаты по программе «Земский доктор (Земский фельдшер)»;
– частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений по договорам найма (поднайма) жилых помещений, жилищные сертификаты.
«В настоящее время проводится изучение эффективности деятельности Малышевской больницы с привлечением специалистов некоммерческого партнерства «Медицинская палата Свердловской области»,
– отметили в Минздраве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге затопило перекресток Малышева – Гагарина
20 февраля 2023
20 февраля 2023