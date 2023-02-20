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Жители посёлка Малышева обратились к Куйвашеву после закрытия круглосуточного стационара

12.21 Пятница, 24 февраля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пенсионерка Любовь Рыжкова из посёлка Малышева обратилась к губернатору Свердловской области после закрытия круглосуточного стационара. За два дня женщина собрала 431 подпись для обращения. Главной проблемой она обозначила нехватку узких специалистов и предложила ввести распределение.

Об этом сообщает портал «Е1».

В посёлке Малышева живёт больше 10 тысяч человек, и часть из них – пенсионеры. В городе продолжает работать дневной стационар, но пожилым людям тяжело каждый день добираться до больницы, чтобы получать лечение. А кататься на такси для них слишком дорого.

«Асбест рядом в пятнадцати километрах, но он сам еле справляется со своим населением. Чтобы попасть на прием к специалисту, нужно ждать 2–3 недели, а промедление может стоить жизни человека»,

– объяснила изданию пенсионерка.


Сейчас жители посёлка опасаются, что в городе закроют круглосуточную помощь. Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова эту информацию опровергать не стала, поправив, что хирургическое отделение не закрывается, а переводится в условия дневного стационара с 1 марта.

Исполняющая обязанности главного врача Малышевской больницы Светлана Султанова объяснила, что круглосуточная помощь закрывается по приказу свердловского Минздрава.

Таким образом у жителей посёлка с 1 марта останется только два варианта после 20.00: обращаться в приемный покой Асбестовского стационара или вызывать скорую, которая поедет к ним из Асбеста.

«Закрытие круглосуточных стационаров у нас – правильное решение, потому что мы не можем оказывать помощь по стандартам, у нас не хватает специалистов и оборудования»,

– ответила Султанова.


В свердловском Минздраве рассказали, что укомплектованность больницы медиками составляет 73%, что ниже среднеобластного показателя. Заявляется, что ведомство работает над привлечением медиков. Например, медработникам оказывают социальную поддержку, в которую выходят следующие меры:

– единовременные пособия на обзаведение хозяйством медицинским или фармацевтическим;

– единовременные компенсационные выплаты по программе «Земский доктор (Земский фельдшер)»;

– частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений по договорам найма (поднайма) жилых помещений, жилищные сертификаты.

«В настоящее время проводится изучение эффективности деятельности Малышевской больницы с привлечением специалистов некоммерческого партнерства «Медицинская палата Свердловской области»,

– отметили в Минздраве.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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18:49 Борис Немцов в день его убийства появится на экране кинозала Ельцин Центра
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14:12 В Асбесте под утро сгорел частный дом
13:07 ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за снегопада
12:39 В Краснотурьинске полиция нашла женщину, избившую свою дочь
11:24 Зоомистером-2023 в Екатеринбурге стал каракал Хьюго
10:51 Пропавшего в Березовском подростка нашли мертвым
10:13 Конец недели в Свердловской области будет холодным и снежным
09:06 В столице Урала на месяц перекроют Виражный и Столярный переулки
23:48 ХК «Автомобилист» уступил дома «Салавату Юлаеву» и пропустил уфимцев вперёд в таблице
21:15 Мэрия Екатеринбурга не намерена препятствовать «точечной застройке» в Заречном микрорайоне
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