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Сжигать чучела и поедать блины готовятся в разных точках Екатеринбурга
Общество
Фото: пресс-служба ЦПКиО имени Маяковского
Под конец Масленичной недели (которая началась 20-го февраля) в разных точках Екатеринбурга готовятся устраивать традиционные праздничные гуляния с обязательным сожжением чучел, зимними забавами и поеданием блинов.
Основной площадкой для масленичных гуляний в Екатеринбурге станет Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Праздник здесь начнётся в субботу, 25-го февраля, но основные мероприятия запланированы на воскресенье, 26-го. В полдень здесь стартует череда живых концертов уральских групп и спектакль Екатеринбургского театра кукол. Театральную «эстафету» подхватит Николай Коляда с детским спектаклем своего театра, а ближе к вечеру — театр «Игра» со спектаклем «Игра в Масленицу». Сожжение чучела будет проходить в центральном фонтане парка под песни группы «Zventa Sventana».
Немногим менее масштабно в этом году пройдет Масленица в летнем парке «Уралмаш» (который, напомним, был передан под управление ЦПКиО). Праздничные мероприятия здесь начнутся в 11:00 воскресного дня, а закончатся в 16:00 тоже сожжением символического изображения зимы.
Ближайшие суббота и воскресенье будут «масленичными» и в других уголках Екатеринбурга. Так, Центр культуры «Урал» (улица Студенческая, 3) в воскресенье готовится устроить уличный концерт с хороводами, а в парке «Эльмашевский» в этот день будет не только концерт, но и ярмарка. Праздничные мероприятия пройдут также в посёлках Садовый, Шувакиш, Палкино, в селе Горный Щит. Более подробную программу праздника можно посмотреть на сайте Администрации Екатеринбурга.
Основной площадкой для масленичных гуляний в Екатеринбурге станет Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Праздник здесь начнётся в субботу, 25-го февраля, но основные мероприятия запланированы на воскресенье, 26-го. В полдень здесь стартует череда живых концертов уральских групп и спектакль Екатеринбургского театра кукол. Театральную «эстафету» подхватит Николай Коляда с детским спектаклем своего театра, а ближе к вечеру — театр «Игра» со спектаклем «Игра в Масленицу». Сожжение чучела будет проходить в центральном фонтане парка под песни группы «Zventa Sventana».
Немногим менее масштабно в этом году пройдет Масленица в летнем парке «Уралмаш» (который, напомним, был передан под управление ЦПКиО). Праздничные мероприятия здесь начнутся в 11:00 воскресного дня, а закончатся в 16:00 тоже сожжением символического изображения зимы.
Ближайшие суббота и воскресенье будут «масленичными» и в других уголках Екатеринбурга. Так, Центр культуры «Урал» (улица Студенческая, 3) в воскресенье готовится устроить уличный концерт с хороводами, а в парке «Эльмашевский» в этот день будет не только концерт, но и ярмарка. Праздничные мероприятия пройдут также в посёлках Садовый, Шувакиш, Палкино, в селе Горный Щит. Более подробную программу праздника можно посмотреть на сайте Администрации Екатеринбурга.
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