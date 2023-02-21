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Сжигать чучела и поедать блины готовятся в разных точках Екатеринбурга

21.14 Четверг, 23 февраля 2023
Общество
Фото: пресс-служба ЦПКиО имени Маяковского
Под конец Масленичной недели (которая началась 20-го февраля) в разных точках Екатеринбурга готовятся устраивать традиционные праздничные гуляния с обязательным сожжением чучел, зимними забавами и поеданием блинов.

Основной площадкой для масленичных гуляний в Екатеринбурге станет Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Праздник здесь начнётся в субботу, 25-го февраля, но основные мероприятия запланированы на воскресенье, 26-го. В полдень здесь стартует череда живых концертов уральских групп и спектакль Екатеринбургского театра кукол. Театральную «эстафету» подхватит Николай Коляда с детским спектаклем своего театра, а ближе к вечеру — театр «Игра» со спектаклем «Игра в Масленицу». Сожжение чучела будет проходить в центральном фонтане парка под песни группы «Zventa Sventana».

Немногим менее масштабно в этом году пройдет Масленица в летнем парке «Уралмаш» (который, напомним, был передан под управление ЦПКиО). Праздничные мероприятия здесь начнутся в 11:00 воскресного дня, а закончатся в 16:00 тоже сожжением символического изображения зимы.

Ближайшие суббота и воскресенье будут «масленичными» и в других уголках Екатеринбурга. Так, Центр культуры «Урал» (улица Студенческая, 3) в воскресенье готовится устроить уличный концерт с хороводами, а в парке «Эльмашевский» в этот день будет не только концерт, но и ярмарка. Праздничные мероприятия пройдут также в посёлках Садовый, Шувакиш, Палкино, в селе Горный Щит. Более подробную программу праздника можно посмотреть на сайте Администрации Екатеринбурга.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:31 Во время очередной облавы на мигрантов в Екатеринбурге силовики обнаружили майнинговую ферму
15:25 Аэрофлот запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды
14:12 В Асбесте под утро сгорел частный дом
13:07 ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за снегопада
12:39 В Краснотурьинске полиция нашла женщину, избившую свою дочь
11:24 Зоомистером-2023 в Екатеринбурге стал каракал Хьюго
10:51 Пропавшего в Березовском подростка нашли мертвым
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23:48 ХК «Автомобилист» уступил дома «Салавату Юлаеву» и пропустил уфимцев вперёд в таблице
21:08 Пятеро человек получили травмы в аварии на Полевском тракте
20:18 В праздник 23-го февраля «Музей об ЭТОМ» поучит женщин делать особые подарки мужчинам
19:39 В съехавшей в кювет под Берёзовским машине нашли мёртвого водителя
18:54 Снимавшие кино писатели стали героями выставки в библиотеке имени Белинского
18:32 За разбой будут судить укравшего нож екатеринбуржца
17:54 На автомобилиста, который после ДТП в Екатеринбурге напал на инспекторов ДПС, возбудили уголовное дело
17:29 Работник «Уралэлектромеди» стал сильнейшим на Кубке России по фридайвингу
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