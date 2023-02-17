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Меньше года не дожил до векового юбилея ветеран ВОВ из посёлка Монетный
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Накануне Дня защитника Отечества из посёлка Монетный Свердловской области пришло печальное известие. Там скончался ветеран Великой Отечественной войны Леонид Бушмелев. Ему было 99 лет.
Родился Леонид Бушмелев в деревне Михайловка Тугулымского района, — делится биографией ветерана берёзовская газета «Золотая горка». Когда началась война, он прошёл воинскую подготовку в Свердловске, а оттуда был отправлен на Дальний Восток, где прослужил до конца войны и даже дольше. Он «участвовал в боях против японской Квантунской армии, несколько раз был ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными наградами», — пишет издание.
После воинской службы он окончил Свердловский филиал Талицкого лесотехнического техникума. А затем устроился учителем рисования и физкультуры в школу № 10 посёлка Монетный. Там и проработал до выхода на пенсию. При этом Леонид Фёдорович участвовал во всех местных спортивных мероприятиях и занимался художественным творчеством. В Монетном проходили выставки работ Бушмелева, а по его эскизам были созданы обелиск Славы в парке Победы и стела на Режевском тракте «Счастливого пути, Монетный».
Родился Леонид Бушмелев в деревне Михайловка Тугулымского района, — делится биографией ветерана берёзовская газета «Золотая горка». Когда началась война, он прошёл воинскую подготовку в Свердловске, а оттуда был отправлен на Дальний Восток, где прослужил до конца войны и даже дольше. Он «участвовал в боях против японской Квантунской армии, несколько раз был ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными наградами», — пишет издание.
После воинской службы он окончил Свердловский филиал Талицкого лесотехнического техникума. А затем устроился учителем рисования и физкультуры в школу № 10 посёлка Монетный. Там и проработал до выхода на пенсию. При этом Леонид Фёдорович участвовал во всех местных спортивных мероприятиях и занимался художественным творчеством. В Монетном проходили выставки работ Бушмелева, а по его эскизам были созданы обелиск Славы в парке Победы и стела на Режевском тракте «Счастливого пути, Монетный».
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