В Центре камнерезного дела в Екатеринбурге появился виртуальный музей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«Урал и его богатства» — так называется музейный проект, который позволит познакомиться с живописными и камнерезными шедеврами Алексея Денисова-Уральского, хранящимися в разных коллекциях страны. Отныне для этого не придётся покидать Екатеринбург и ездить из города в город. Достаточно посетить Центр камнерезного дела (улица Пушкина, 5), где начал работать виртуальный музей произведений уральского художника.Виртуальный музей представляет из себя стенд с большим экраном, на который выводятся изображения созданных художником картин и объёмных работ из камня. Изображения необычные. Они сделаны при помощи круговой съёмки, а потому зритель может разворачивать их под любым углом, увеличивать и снова отдалять, рассматривая во всех деталях. Управление «картинкой» осуществляется прикосновениями пальцев к экрану, как в обычном планшете или смартфоне с тачскрином.Сейчас в «хранилище» виртуального музея находится более 100 работ Денисова-Уральского, но при необходимости эту экспозицию можно с лёгкостью пополнять новыми экспонатами. Физически же эти картины и камнерезные объекты остаются в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Томска и других российских городов.