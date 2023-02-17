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Во время очередной облавы на мигрантов в Екатеринбурге силовики обнаружили майнинговую ферму
Общество
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
Сотрудники полиции провели очередную облаву на мигрантов в Екатеринбурге. В этот раз рейд прошел на Сортировке. Во время рейда силовики обнаружили майнинговую ферму.
Вечером 22 февраля сотрудники полиции разыскивали нарушителей миграционного законодательства в местах концентрации иностранцев на Сортировке. Силовики проверили 136 иностранных граждан, 27 из которых допустили нарушения режима пребывания на территории России.
Кроме того, полицейские зафиксировали попытку дачи взятки. Подозреваемый 2000 года рождения пытался откупиться, чтобы его не привлекали к административной ответственности. Молодого человека доставили в дежурную часть, в отношении него проводится проверка.
Также в одном из кафе на улице Технической силовики выявили незаконно подключенную к энергосети майнинговую ферму, состоящую из ноутбука и 10 устройств. Следственно-оперативная группа отдела полиции №10 изъяла оборудование, проводится проверка.
Помимо этого, составлены 25 административных протоколов за распитие алкоголя, появление в общественном месте в состоянии опьянения и управление автомобилем с нанесенной на стекла тонировкой.
Вечером 22 февраля сотрудники полиции разыскивали нарушителей миграционного законодательства в местах концентрации иностранцев на Сортировке. Силовики проверили 136 иностранных граждан, 27 из которых допустили нарушения режима пребывания на территории России.
Кроме того, полицейские зафиксировали попытку дачи взятки. Подозреваемый 2000 года рождения пытался откупиться, чтобы его не привлекали к административной ответственности. Молодого человека доставили в дежурную часть, в отношении него проводится проверка.
Также в одном из кафе на улице Технической силовики выявили незаконно подключенную к энергосети майнинговую ферму, состоящую из ноутбука и 10 устройств. Следственно-оперативная группа отдела полиции №10 изъяла оборудование, проводится проверка.
Помимо этого, составлены 25 административных протоколов за распитие алкоголя, появление в общественном месте в состоянии опьянения и управление автомобилем с нанесенной на стекла тонировкой.
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