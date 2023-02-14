Аэрофлот запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» этим летом продолжит выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные воды. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.Полеты будут осуществляться каждый день на самолетах Airbus A320. Время в пути составит 3 часа 45 минут.Минеральный Воды – это крупный транспортный узел, через которые туристы проходят по пути в санаторные комплексы и на знаменитые курорты: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки.