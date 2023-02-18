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ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за снегопада
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Госавтоинспекция Екатеринбурга выпустила предупреждение для водителей и пешеходов из-за снегопада и гололеда.
В связи с непогодой и плохой видимостью на дорогах водителей просят быть внимательнее, снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковые интервалы, исключить обгоны и другие опасные маневры.
Автолюбителям, у которых нет достаточного опыта вождения, рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.
Пешеходам следует учитывать расстояние до приближающихся автомобилей с учетом изменившейся погоды. Ночью необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы.
В связи с непогодой и плохой видимостью на дорогах водителей просят быть внимательнее, снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковые интервалы, исключить обгоны и другие опасные маневры.
Автолюбителям, у которых нет достаточного опыта вождения, рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.
Пешеходам следует учитывать расстояние до приближающихся автомобилей с учетом изменившейся погоды. Ночью необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы.
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