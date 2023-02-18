ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за снегопада

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Екатеринбурга выпустила предупреждение для водителей и пешеходов из-за снегопада и гололеда.В связи с непогодой и плохой видимостью на дорогах водителей просят быть внимательнее, снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковые интервалы, исключить обгоны и другие опасные маневры.Автолюбителям, у которых нет достаточного опыта вождения, рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.Пешеходам следует учитывать расстояние до приближающихся автомобилей с учетом изменившейся погоды. Ночью необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы.