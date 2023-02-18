Зоомистером-2023 в Екатеринбурге стал каракал Хьюго

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ко Дню защитника Отечества в Екатеринбургском зоопарке выбрали Зоомистера-2023. Титулом наградили каракала Хьюго.Каракал набрал большинство голосов (1051) на голосовании в группе зоопарка во «ВКонтакте» и на портале Е1. У вольера победителя конкурса установили специальную табличку.Второе место в голосовании занял енот Михаил (656 голосов), третье – кенгуру Хагена Пол (366), четвертое – змееголов (314), а пятое – серощекий калао Ральф (189).