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Зоомистером-2023 в Екатеринбурге стал каракал Хьюго

11.24 Четверг, 23 февраля 2023
Общество
Фото: Екатеринбургский зоопарк / vk.com
Ко Дню защитника Отечества в Екатеринбургском зоопарке выбрали Зоомистера-2023. Титулом наградили каракала Хьюго.

Каракал набрал большинство голосов (1051) на голосовании в группе зоопарка во «ВКонтакте» и на портале Е1. У вольера победителя конкурса установили специальную табличку.

Второе место в голосовании занял енот Михаил (656 голосов), третье – кенгуру Хагена Пол (366), четвертое – змееголов (314), а пятое – серощекий калао Ральф (189).

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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10:51 Пропавшего в Березовском подростка нашли мертвым
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09:06 В столице Урала на месяц перекроют Виражный и Столярный переулки
21:08 Пятеро человек получили травмы в аварии на Полевском тракте
20:18 В праздник 23-го февраля «Музей об ЭТОМ» поучит женщин делать особые подарки мужчинам
19:39 В съехавшей в кювет под Берёзовским машине нашли мёртвого водителя
18:54 Снимавшие кино писатели стали героями выставки в библиотеке имени Белинского
18:32 За разбой будут судить укравшего нож екатеринбуржца
17:54 На автомобилиста, который после ДТП в Екатеринбурге напал на инспекторов ДПС, возбудили уголовное дело
17:29 Работник «Уралэлектромеди» стал сильнейшим на Кубке России по фридайвингу
17:01 В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке в Чкаловском районе
16:48 Екатеринбург застыл в десятибалльных пробках
16:27 Свердловские депутаты поддержали новые правила платы за капремонт
15:52 Депутаты Заксобрания Свердловской области раскритиковали доклад омбудсмена
15:49 В Екатеринбурге определили победителей конкурса проектов «Банк молодежных инициатив»
15:17 Депутаты ЗССО поддержали изменение системы выборов в гордуму Екатеринбурга
14:56 На улице Донбасской в Екатеринбурге запретят парковку
14:22 В 2023 году в Екатеринбурге отремонтируют 13 памятников архитектуры
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