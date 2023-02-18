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Зоомистером-2023 в Екатеринбурге стал каракал Хьюго
Общество
Фото: Екатеринбургский зоопарк / vk.com
Ко Дню защитника Отечества в Екатеринбургском зоопарке выбрали Зоомистера-2023. Титулом наградили каракала Хьюго.
Каракал набрал большинство голосов (1051) на голосовании в группе зоопарка во «ВКонтакте» и на портале Е1. У вольера победителя конкурса установили специальную табличку.
Второе место в голосовании занял енот Михаил (656 голосов), третье – кенгуру Хагена Пол (366), четвертое – змееголов (314), а пятое – серощекий калао Ральф (189).
Каракал набрал большинство голосов (1051) на голосовании в группе зоопарка во «ВКонтакте» и на портале Е1. У вольера победителя конкурса установили специальную табличку.
Второе место в голосовании занял енот Михаил (656 голосов), третье – кенгуру Хагена Пол (366), четвертое – змееголов (314), а пятое – серощекий калао Ральф (189).
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