В праздник 23-го февраля «Музей об ЭТОМ» поучит женщин делать особые подарки мужчинам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Провести вечер 23-го февраля с пользой для интимных отношений приглашает влюблённые пары екатеринбургский «Музей об ЭТОМ». К празднику здесь приготовили особую программу под названием «Эмоциональный подарок мужчине».В программу входит сразу несколько мастер-классов и практических занятий, которые помогут влюбленным приносить больше радости друг другу, научат расслабляться и поддерживать взаимный сексуальный интерес. Посетителей Музей в этот вечер поучат искусству взглядов и прикосновений, техникам эротического массажа, тантрическим и дыхательным практикам. Кроме того, представителям сильной половины человечества организаторы вечера обещают предоставить возможность потестировать новейшие «игрушки для взрослых».Вечер «Эмоциональный подарок мужчине» проведут мастер по интимным практикам Каролина Беркутова и экскурсовод Айгуль. Тем, кто собирается воспользоваться приглашением «Музея ОБ ЭТОМ», советуют предпочесть в этот день не сковывающую движений одежду.