Снимавшие кино писатели стали героями выставки в библиотеке имени Белинского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Людей, которые оказались столь же талантливыми кинорежиссёрами, сколь и писателями, вспомнили в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В. Г. Белинского. Им посвятили книжную выставку и дали ей название «Кадровые писатели».Куратор выставки Евгений Иванов отобрал книги 18 писателей, которые в свободное от литературного творчества время занимались творчеством кинематографическим. Это представители разных стран, творившие в разное время: японец Юкио Мисима, французы Алан Роб-Грийе и Маргарет Дюрас, итальянец Донато Карризи, американцы Майкл Крайтон и Норман Мэйлер. Советский Союз и Россию представляют четверо писателей-режиссёров: Василий Шукшин, Евгений Евтушенко, Григорий Поженян и Павел Санаев. Их книги можно не только увидеть на первом этаже основного здания библиотеки, но и почитать. Многие из книг иностранных героев выставки представлены в двух вариантах — на языке оригинала и в переводе на русский язык.Выставка «Кадровые писатели» начала работу на этой неделе, а продолжится до 20-го мая. Планируется сделать электронный её вариант для размещения в Интернете.