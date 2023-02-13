В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке в Чкаловском районе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке Титова – переулок Рижского. Ограничения будут действовать с 20 марта по 8 мая.Как сообщили в пресс-службе мэрии, дорогу перекрывают из-за прокладки наружных сетей водоснабжения для строящегося многоквартирного дома.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.