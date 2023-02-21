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Екатеринбург застыл в десятибалльных пробках
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В предпраздничный день в Екатеринбурге образовались огромные пробки. По данным «Яндекс Карт», дорожная ситуация оценивается в 10 баллов.
Сильные заторы возникли в центре: на проспекте Ленина, улицах Малышева, Радищева, Куйбышева, Восточной, Первомайской и Челюскинцев.
Также пробки образовались и в спальных районах Екатеринбурга: на проспекте Космонавтов, улице Серафимы Дерябиной, Ткачей, Базовом переулке и так далее.
Ситуация осложняется дорожными авариями. ДТП произошли на улице Восточной, перекрестке Ленина – Луначарского, улице Челюскинцев и перекрестке Репина – Светлореченская.
Сильные заторы возникли в центре: на проспекте Ленина, улицах Малышева, Радищева, Куйбышева, Восточной, Первомайской и Челюскинцев.
Также пробки образовались и в спальных районах Екатеринбурга: на проспекте Космонавтов, улице Серафимы Дерябиной, Ткачей, Базовом переулке и так далее.
Ситуация осложняется дорожными авариями. ДТП произошли на улице Восточной, перекрестке Ленина – Луначарского, улице Челюскинцев и перекрестке Репина – Светлореченская.
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