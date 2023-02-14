Возрастное ограничение 18+

Посетители ТРЦ «VEER Mall» в Екатеринбурге смогут воспользоваться высокоскоростной связью

13.51 Среда, 22 февраля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге МТС, цифровая экосистема, запустила indoor-покрытие ТРЦ «VEER Mall», обеспечив посетителей надежной и высокоскоростной связью.

Качество связи внутри помещений торгово-развлекательного центра улучшено благодаря установке indoor-базовой станции и 192-х малогабаритных антенно-фидерных устройств, работающих в стандартах 3G и 4G. Абоненты МТС теперь смогут пользоваться цифровыми сервисами на всей территории торгового центра площадью 167 000 квадратных метров, а также на внешней и внутренней парковках и даже в строящемся поблизости жилом комплексе «Изумрудный бор».

Места установки антенн рассчитали с помощью специального программного обеспечения. Это позволило на стадии проекта смоделировать, а потом и реализовать сложную радиотехническую систему покрытия с соблюдением общероссийских стандартов и норм.

«Современные торгово-развлекательные центры, уже не просто магазины, кинотеатры и парки развлечений – в Veer Mall регулярно проходят концерты, спортивные соревнования, работает коворкинг. Ни одно из этих мероприятий невозможно провести без высокоскоростного доступа к интернету. Сама торговля сегодня это бесконечный обмен данными между покупателями, кассовыми терминалами, складом, банками, интернет-магазинами, службами доставки. Veer Mall самый молодой из екатеринбургских ТРЦ и один из самых крупных. Количество арендаторов и посетителей этого места растёт с каждым месяцем. Поэтому indoor-сеть делалась с большим запасом мощности, рассчитанным на кратное увеличение передачи данных», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Фотовыставка #НеВсеДома откроется в ТРЦ VEER Mall в Екатеринбурге
14 февраля 2023
Самый большой в Екатеринбурге выставочный зал откроется в марте
13 февраля 2023
Из горящей девятиэтажки в Екатеринбурге спасли двух человек
20 февраля 2023
Огнеборцы спасли из горящего дома в Тавде трех человек
21 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:52 Депутаты Заксобрания Свердловской области раскритиковали доклад омбудсмена
15:49 В Екатеринбурге определили победителей конкурса проектов «Банк молодежных инициатив»
15:17 Депутаты ЗССО поддержали изменение системы выборов в гордуму Екатеринбурга
14:56 На улице Донбасской в Екатеринбурге запретят парковку
14:22 В 2023 году в Екатеринбурге отремонтируют 13 памятников архитектуры
13:51 Посетители ТРЦ «VEER Mall» в Екатеринбурге смогут воспользоваться высокоскоростной связью
13:20 Умер гендиректор «Свердловскавтодора» Владимир Тюменцев
12:53 Свердловский омбудсмен раскритиковала силовиков за облаву на мигрантов в мечети в Екатеринбурге
12:26 В МЧС назвали фейком сообщения о воздушной тревоге в Новоуральске и других городах РФ
11:56 За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли 3509 тонн снега
11:21 Ночью в Екатеринбурге загорелось кафе
10:57 Единый тариф в электричках в Екатеринбурге начнет действовать с 24 февраля
10:24 Последствия снегопада на свердловских дорогах ликвидируют 477 спецмашин
09:50 В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик
09:22 Водитель Cadillac сбил в Екатеринбурге ребенка
22:40 Эдуард Россель объявил, что планируют разместить в здании Демидовского фонда в Екатеринбурге
21:14 Шигирский идол стал посудой в одном из ресторанов Екатеринбурга
20:45 Акушерку из Режа наказали за разглашение врачебной тайны
20:16 Директор ЦПКиО пообещал вернуть колесо обозрения в уралмашевский парк
19:09 Показ итальянских короткометражек в Ельцин Центре заставит зрителя поверить в чудеса
18:51 В полынье городского пруда едва не утонул маленький екатеринбуржец
18:26 Гремучая смесь из наркоты и алкоголя привела водителя в Каменский суд
18:11 РЭК признала, что свердловчане переплатили за коммуналку в январе
17:57 Автоинспекторы проведут в Екатеринбурге рейд «Безопасная дорога»
17:26 Водитель иномарки после аварии на Березовском тракте пытался подраться с полицейскими
16:58 Екатеринбург вошел в ТОП-20 городов, где россияне намерены отметить 8 марта
Все новости Свердловской области
15:52 В ЯНАО произошел взрыв на месторождении, погибли двое рабочих
13:33 Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 7 тысяч квадратных метров
13:02 В Алтайском крае опекунша получила 8,5 лет колонии за истязание приемных детей
11:57 В МЧС назвали фейком сообщения о воздушной тревоге в нескольких регионах РФ
10:46 МЧС: в Красноярске горит складское здание, площадь пожара 2 500 кв. м
10:39 В подмосковном Ступино загорелся склад с пластиковой крошкой на площади 1000 кв.м
21:38 Послание Путина Федеральному собранию 63 раза прерывалось аплодисментами
18:24 В Беларуси приняли закон о смертной казни за госизмену
16:39 Путин выступил с Посланием Федеральному собранию
15:46 Путин: Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ
15:17 Путин: инфляция в РФ приблизится к целевому уровню в 4% к середине года
14:43 Путин поручил создать специальный госфонд для помощи семьям военнослужащих
14:07 Путин выступает с посланием Федеральному собранию
13:54 У депутатов Госдумы перед посланием Путина проверяют температуру
13:25 МЧС: в корпусе Новосибирского госуниверситета произошел пожар, эвакуировали 600 человек
13:03 На Сахалине экс-начальник ОМВД получил 7 лет тюрьмы по делу о крупной взятке
12:36 В Венеции из-за сильных отливов пересохли каналы
12:09 В Орске депутаты отправили в отставку председателя горсовета, прокурор внес протест
10:55 Число жертв мощных ливней в Бразилии выросло до 40 человек
18:18 В подмосковной Лобне горел павильон в торговом центре, сообщается о погибших
17:41 В Курской области при пожаре в блиндаже погибли шесть военнослужащих
17:08 СМИ: в Шымкенте вооруженный мужчина открыл стрельбу, есть раненые
16:40 ФСБ: в России задержаны 34 человека по делу о хищении двух миллиардов рублей из ПФР
16:10 Бастрыкин: в России возбуждено 152 уголовных дела «о дискредитации ВС»
15:09 В Новой Москве от взрыва подарочной коробки пострадала 22-летняя девушка
14:36 СК: на Алтае мать заживо сожгла дочь на глазах сына, женщина задержана
Все новости России и мира
15:52 Депутаты Заксобрания Свердловской области раскритиковали доклад омбудсмена
15:49 В Екатеринбурге определили победителей конкурса проектов «Банк молодежных инициатив»
15:17 Депутаты ЗССО поддержали изменение системы выборов в гордуму Екатеринбурга
14:56 На улице Донбасской в Екатеринбурге запретят парковку
14:22 В 2023 году в Екатеринбурге отремонтируют 13 памятников архитектуры
13:51 Посетители ТРЦ «VEER Mall» в Екатеринбурге смогут воспользоваться высокоскоростной связью
13:20 Умер гендиректор «Свердловскавтодора» Владимир Тюменцев
13:11 В Роскадастре Прикамья рассказали, как проверить чистоту сделки с недвижимостью после 1 марта
13:04 Способ оценки деформации металла запатентовали в Пермском Политехе
12:53 Свердловский омбудсмен раскритиковала силовиков за облаву на мигрантов в мечети в Екатеринбурге
12:26 В МЧС назвали фейком сообщения о воздушной тревоге в Новоуральске и других городах РФ
11:56 За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли 3509 тонн снега
11:21 Ночью в Екатеринбурге загорелось кафе
10:57 Единый тариф в электричках в Екатеринбурге начнет действовать с 24 февраля
10:36 Под контролем судебных приставов наведен порядок в лесопарках Кунгура
10:24 Последствия снегопада на свердловских дорогах ликвидируют 477 спецмашин
09:50 В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик
09:22 Водитель Cadillac сбил в Екатеринбурге ребенка
22:40 Эдуард Россель объявил, что планируют разместить в здании Демидовского фонда в Екатеринбурге
21:14 Шигирский идол стал посудой в одном из ресторанов Екатеринбурга
20:45 Акушерку из Режа наказали за разглашение врачебной тайны
20:16 Директор ЦПКиО пообещал вернуть колесо обозрения в уралмашевский парк
19:09 Показ итальянских короткометражек в Ельцин Центре заставит зрителя поверить в чудеса
18:51 В полынье городского пруда едва не утонул маленький екатеринбуржец
18:26 Гремучая смесь из наркоты и алкоголя привела водителя в Каменский суд
18:11 РЭК признала, что свердловчане переплатили за коммуналку в январе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK