Посетители ТРЦ «VEER Mall» в Екатеринбурге смогут воспользоваться высокоскоростной связью

«Современные торгово-развлекательные центры, уже не просто магазины, кинотеатры и парки развлечений – в Veer Mall регулярно проходят концерты, спортивные соревнования, работает коворкинг. Ни одно из этих мероприятий невозможно провести без высокоскоростного доступа к интернету. Сама торговля сегодня это бесконечный обмен данными между покупателями, кассовыми терминалами, складом, банками, интернет-магазинами, службами доставки. Veer Mall самый молодой из екатеринбургских ТРЦ и один из самых крупных. Количество арендаторов и посетителей этого места растёт с каждым месяцем. Поэтому indoor-сеть делалась с большим запасом мощности, рассчитанным на кратное увеличение передачи данных», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге МТС, цифровая экосистема, запустила indoor-покрытие ТРЦ «VEER Mall», обеспечив посетителей надежной и высокоскоростной связью.Качество связи внутри помещений торгово-развлекательного центра улучшено благодаря установке indoor-базовой станции и 192-х малогабаритных антенно-фидерных устройств, работающих в стандартах 3G и 4G. Абоненты МТС теперь смогут пользоваться цифровыми сервисами на всей территории торгового центра площадью 167 000 квадратных метров, а также на внешней и внутренней парковках и даже в строящемся поблизости жилом комплексе «Изумрудный бор».Места установки антенн рассчитали с помощью специального программного обеспечения. Это позволило на стадии проекта смоделировать, а потом и реализовать сложную радиотехническую систему покрытия с соблюдением общероссийских стандартов и норм.