В Екатеринбурге определили победителей конкурса проектов «Банк молодежных инициатив»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Департамент социальной и молодежной политики Екатеринбурга определил 50 победителей конкурса проектов «Банк молодежных инициатив».В пресс-службе мэрии рассказали, что в этом году на конкурс было заявлено почти 120 молодежных проектов. Эксперты поддержали из этих идей 50 лучших.Максимальную грантовую поддержку от департамента социальной и молодежной политики в размере 50 и 40 тысяч рублей получили самые яркие проекты:- патриотическое мероприятие «Есть в жизни место подвигу 2.0» (Сикорская Яна, ФГБОУ ВО «УрГАУ»);- ночь речевых искусств «Ораторнайт» (Третьякова Анастасия, АНО «Центр развития молодежи»). Фестиваль развития ораторских навыков проведут 12 августа, в преддверии 300-летия уральской столицы;- молодежная медиа студия. Создание, оформление, оснащение медиа-студии на базе коворкинг центра #ДляКаждого (Баканов Михаил, ФГАОУ ВО «УрФУ»);- конкурс «СПО в лицах 2023. Мисс и Мистер СПО» (Гуляев Евгений, ГАПОУ СО «ЕТЭТ»);- серия мастер-классов «Медиа-команда» (Мелкозерова Дарья);- слет участников интерактивной игры «Победный май» (Щербакова Алена, МБУ ДО ЦВР «Спектр»);- коллективное обучение волонтеров «Добро –это мы» (Максимова Елизавета, ФГБОУ ВО «УрГПУ»);- открытый фестиваль «Уличные танцы-2023» (Чиркова Полина, МБУ ДО «ЦДЮ «Созвездие»).Конкурсная комиссия при оценке проектов учитывает инновационность идей, охват целевой аудитории и актуальность для социально-экономического развития Екатеринбурга.