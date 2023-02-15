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В Екатеринбурге определили победителей конкурса проектов «Банк молодежных инициатив»
Общество
Фото: молодежь.екатеринбург.рф
Департамент социальной и молодежной политики Екатеринбурга определил 50 победителей конкурса проектов «Банк молодежных инициатив».
В пресс-службе мэрии рассказали, что в этом году на конкурс было заявлено почти 120 молодежных проектов. Эксперты поддержали из этих идей 50 лучших.
Максимальную грантовую поддержку от департамента социальной и молодежной политики в размере 50 и 40 тысяч рублей получили самые яркие проекты:
- патриотическое мероприятие «Есть в жизни место подвигу 2.0» (Сикорская Яна, ФГБОУ ВО «УрГАУ»);
- ночь речевых искусств «Ораторнайт» (Третьякова Анастасия, АНО «Центр развития молодежи»). Фестиваль развития ораторских навыков проведут 12 августа, в преддверии 300-летия уральской столицы;
- молодежная медиа студия. Создание, оформление, оснащение медиа-студии на базе коворкинг центра #ДляКаждого (Баканов Михаил, ФГАОУ ВО «УрФУ»);
- конкурс «СПО в лицах 2023. Мисс и Мистер СПО» (Гуляев Евгений, ГАПОУ СО «ЕТЭТ»);
- серия мастер-классов «Медиа-команда» (Мелкозерова Дарья);
- слет участников интерактивной игры «Победный май» (Щербакова Алена, МБУ ДО ЦВР «Спектр»);
- коллективное обучение волонтеров «Добро –это мы» (Максимова Елизавета, ФГБОУ ВО «УрГПУ»);
- открытый фестиваль «Уличные танцы-2023» (Чиркова Полина, МБУ ДО «ЦДЮ «Созвездие»).
Конкурсная комиссия при оценке проектов учитывает инновационность идей, охват целевой аудитории и актуальность для социально-экономического развития Екатеринбурга.
В пресс-службе мэрии рассказали, что в этом году на конкурс было заявлено почти 120 молодежных проектов. Эксперты поддержали из этих идей 50 лучших.
Максимальную грантовую поддержку от департамента социальной и молодежной политики в размере 50 и 40 тысяч рублей получили самые яркие проекты:
- патриотическое мероприятие «Есть в жизни место подвигу 2.0» (Сикорская Яна, ФГБОУ ВО «УрГАУ»);
- ночь речевых искусств «Ораторнайт» (Третьякова Анастасия, АНО «Центр развития молодежи»). Фестиваль развития ораторских навыков проведут 12 августа, в преддверии 300-летия уральской столицы;
- молодежная медиа студия. Создание, оформление, оснащение медиа-студии на базе коворкинг центра #ДляКаждого (Баканов Михаил, ФГАОУ ВО «УрФУ»);
- конкурс «СПО в лицах 2023. Мисс и Мистер СПО» (Гуляев Евгений, ГАПОУ СО «ЕТЭТ»);
- серия мастер-классов «Медиа-команда» (Мелкозерова Дарья);
- слет участников интерактивной игры «Победный май» (Щербакова Алена, МБУ ДО ЦВР «Спектр»);
- коллективное обучение волонтеров «Добро –это мы» (Максимова Елизавета, ФГБОУ ВО «УрГПУ»);
- открытый фестиваль «Уличные танцы-2023» (Чиркова Полина, МБУ ДО «ЦДЮ «Созвездие»).
Конкурсная комиссия при оценке проектов учитывает инновационность идей, охват целевой аудитории и актуальность для социально-экономического развития Екатеринбурга.
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