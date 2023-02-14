На улице Донбасской в Екатеринбурге запретят парковку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге запретят парковку на четной стороне улицы Донбасской. Речь идет об участке от Мохового переулка до Никольского переулка.На данном участке в марте 2023 года установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».Предполагается, что изменение поспособствует увеличению пропускной способности улицы Донбасской.