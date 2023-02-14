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На улице Донбасской в Екатеринбурге запретят парковку
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге запретят парковку на четной стороне улицы Донбасской. Речь идет об участке от Мохового переулка до Никольского переулка.
На данном участке в марте 2023 года установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Предполагается, что изменение поспособствует увеличению пропускной способности улицы Донбасской.
На данном участке в марте 2023 года установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Предполагается, что изменение поспособствует увеличению пропускной способности улицы Донбасской.
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