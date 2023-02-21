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Последствия снегопада на свердловских дорогах ликвидируют 477 спецмашин
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выпало до 10 сантиметров снега. Последствия снегопада на дорогах региона ликвидируют 477 специализированных машин.
Как сообщили в управлении автомобильных дорог Свердловской области, в очистке дорог участвуют 305 комбинированных дорожных машин, 55 автомобилей с отвалом, 63 автогрейдера и 54 единицы другой техники.
Для борьбы с гололедом уже израсходовали 442 тонны песка, 13,5 тысячи тонн пескосоляной смеси и 60 тонн реагентов. Работы будут продолжаться до полной очистки проезжей части.
Сообщить о неубранных участках дорог можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83 или на горячую линию областного управления автодорог 8 (343) 262-50-65.
Как сообщили в управлении автомобильных дорог Свердловской области, в очистке дорог участвуют 305 комбинированных дорожных машин, 55 автомобилей с отвалом, 63 автогрейдера и 54 единицы другой техники.
Для борьбы с гололедом уже израсходовали 442 тонны песка, 13,5 тысячи тонн пескосоляной смеси и 60 тонн реагентов. Работы будут продолжаться до полной очистки проезжей части.
Сообщить о неубранных участках дорог можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83 или на горячую линию областного управления автодорог 8 (343) 262-50-65.
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