Последствия снегопада на свердловских дорогах ликвидируют 477 спецмашин

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выпало до 10 сантиметров снега. Последствия снегопада на дорогах региона ликвидируют 477 специализированных машин.Как сообщили в управлении автомобильных дорог Свердловской области, в очистке дорог участвуют 305 комбинированных дорожных машин, 55 автомобилей с отвалом, 63 автогрейдера и 54 единицы другой техники.Для борьбы с гололедом уже израсходовали 442 тонны песка, 13,5 тысячи тонн пескосоляной смеси и 60 тонн реагентов. Работы будут продолжаться до полной очистки проезжей части.Сообщить о неубранных участках дорог можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83 или на горячую линию областного управления автодорог 8 (343) 262-50-65.