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Работник «Уралэлектромеди» стал сильнейшим на Кубке России по фридайвингу
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Начальник газоспасательной службы «Уралэлектромеди» Александр Максимов завоевал две золотых и одну бронзовую медаль на отборочных соревнованиях по подводному плаванию с задержкой дыхания в Санкт-Петербурге.
Александр – опытный спортсмен, неоднократный призер российских состязаний. Он сумел обойти сотню участников из 14 регионов страны.
В мае в составе сборной России Александр Максимов примет участие в Чемпионате мира, который пройдёт в Кувейте.
Александр – опытный спортсмен, неоднократный призер российских состязаний. Он сумел обойти сотню участников из 14 регионов страны.
– Соревнования проходили в бассейне Центра водных видов спорта «Невская волна». Участвовал во всех четырех дисциплинах. Конкуренция была очень высокой - подрастают новички. В первый день взял золото, проплыв под водой без ласт 175 метров – это мой личный рекорд. На следующий день плыл в классических ластах, преодолев 221 метр. До бронзы не хватило всего 9 метров. Затем взял бронзу в моноласте, проплыв 234 метра. В завершающий день состязались в статичной задержке дыхания – это моя коронная дисциплина. Сумел справиться с волнением, стабилизировал организм и выиграл с результатом 8 минут 8 секунд, – рассказал Александр Максимов.
В мае в составе сборной России Александр Максимов примет участие в Чемпионате мира, который пройдёт в Кувейте.
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