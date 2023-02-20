Шигирский идол стал посудой в одном из ресторанов Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В екатеринбургском ресторане «Kitchen» утку на углях теперь подают на точной копии Шигирского идола. По задумке шеф-повара Сергея Мирошникова, это должно сделать одну из главных достопримечательностей Урала ещё более популярной, — пишет телеграм-канал «Квартал миллионеров».Для того, чтобы превратить шигирского идола в посуду, его сфотографировали, по фотографии на компьютере создали 3D-модель, а потом уже по ней создали копию производственным методом. Подают на идоле (вернее, на его копии) типично «уральское» блюдо — подают утку на углях с дикими дрожжами, хрустящей капустой и пудрой из морошки. Оно входит в ресторанный сет под названием «Урал». В этом сете есть ещё 4 блюда с названиями уральских городов — «Пермь», «Косьва» и «Челябинск». Каждое из них не просто оригинальное само по себе, но и подаётся необычным образом. Так, под тарелку с жаренным судаком, который является составляющей частью «Косьвы», подкладывается еловая лапа. А копчёность из «Перми» подаётся пронзённой «вертелом» в виде старинного ткацкого веретена.Напомним, что Шигирский идол был признан самой древней деревяной скульптурой в мире. Согласно последним подсчётам учёных его возраст составляет более 12 тысяч лет. Идол считается одним из главных символом Екатеринбурга, где хранится многие годы, и, вместе с тем, становится частой причиной недовольства представителей РПЦ.