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Показ итальянских короткометражек в Ельцин Центре заставит зрителя поверить в чудеса
Общество
Фото: Владислав Постников
Сразу 7 фильмов за один сеанс можно будет посмотреть в кинозале Ельцин Центра с 23-го февраля. Правда, это — фильмы-коротыши, общая продолжительность которых составляет чуть больше полутора часов.
Каждая из 7 короткометражных кинолент была снята в последние 3-4 года и принадлежит авторству итальянских режиссёров. Но объединяет их не только страна производства. Все эти короткометражки затрагивают тему чуда в повседневной жизни. В каждой из них с персонажами — бедняками, стариками, детьми, больными — происходит какое-то невероятное событие, которое позволяет даже в самую трудную минуту собраться с силами и обрести новую надежду. Отсюда и название всей итальянской программы: «Жизнь как чудо».
Программу итальянского короткометражного кино, которую запустят в «мужской» праздник, можно будет посмотреть вплоть до первого дня весны. Показывать их будут на языке оригинала с переводом на русский язык титрами.
Каждая из 7 короткометражных кинолент была снята в последние 3-4 года и принадлежит авторству итальянских режиссёров. Но объединяет их не только страна производства. Все эти короткометражки затрагивают тему чуда в повседневной жизни. В каждой из них с персонажами — бедняками, стариками, детьми, больными — происходит какое-то невероятное событие, которое позволяет даже в самую трудную минуту собраться с силами и обрести новую надежду. Отсюда и название всей итальянской программы: «Жизнь как чудо».
Программу итальянского короткометражного кино, которую запустят в «мужской» праздник, можно будет посмотреть вплоть до первого дня весны. Показывать их будут на языке оригинала с переводом на русский язык титрами.
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Эхо фестиваля архивных фильмов докатится до Ельцин Центра
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